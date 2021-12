ACM Neto e Pelegrino evitam encontro na Igreja do Bonfim

Os candidatos ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT) aproveitaram a última sexta-feira antes do segundo turno da eleição para pedir as bênçãos do Senhor do Bonfim. Mas nem a Colina Sagrada conseguiu o milagre de reunir os dois candidatos a prefeito de Salvador nesta reta final de campanha.

Se na última sexta-feira antes da eleição do primeiro turno houve tempo e clima para um aperto de mãos entre os dois, desta vez, Neto, que assistiu à missa das 9h, saiu pela porta lateral, enquanto Pelegrino entrava na igreja. Do lado de fora, uma linha imaginária separou as bandeiras vermelhas e amarelas, do PT, das azuis, vermelhas e brancas, do DEM.

Críticas - Apesar das vaias de um lado em direção ao outro e de palavras de ordem, como críticas ao mensaleiros condenados pelo STF, da parte dos democratas, e ao enriquecimento da família Magalhães, pelo lado do petista, não houve nenhum registro de violência no encontro entre os grupos adversários. Segundo o candidato ACM Neto, não houve tentativa de evitar o contato com o oponente, apesar de ele reconhecer que a campanha expôs as diferenças entre os dois. "Não houve nada demais, ele marcou um horário e eu marquei outro. Eu não tenho absolutamente nada pessoal contra o deputado Nelson Pelegrino", afirmou.

"Se a gente tivesse marcado no mesmo horário, não teria nenhum problema em se cumprimentar. Eu teria apertado a mão dele de maneira muito civilizada e correta", disse. Em seguida, completou: "Pelo contrário, eu tentei esta campanha toda não levar a discussão para o lado pessoal. Continuarei respeitando ele, independentemente de qual for o resultado, porque no campo pessoal a gente tem que deixar as diferenças de lado. Na política, elas estão muito claras".

Pelegrino disse que a campanha eleitoral atingiu um nível de agressividade que não era esperado por ele e culpou Neto pela situação. "O que tem sido feito pelo candidato do DEM é inaceitável, mas está à altura dos métodos que eles sempre utilizaram na Bahia. Estes sempre foram os métodos deles. Da mentira, da chantagem, da intimidação. Eu tenho sido objeto de 30 dias de panfletos apócrifos, principalmente quando a gente começou a crescer na campanha", afirmou o candidato do PT.

Aumento de salários - Os dois candidatos se mostraram contrários aos aumentos de salários para o novo prefeito e para os novos integrantes da Câmara Municipal de Salvador, que assumem o mandato a partir de 1º de janeiro de 2013. "Sou contra", disse Pelegrino, lembrando que, caso vença a eleição, vai encontrar a lei pronta. "É uma questão que tem que perguntar à Câmara Municipal do Salvador", respondeu o petista.

ACM Neto disse que vai trabalhar para reduzir o vencimento do prefeito. "Vamos tentar adequar ao que eu acho que é possível para a prefeitura pagar. Quanto à Câmara, eu tenho que respeitar porque eles têm poder para isso", disse.

