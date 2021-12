ACM Neto é o candidato que mais arrecadou

O prefeito ACM Neto (DEM), que busca a reeleição, foi o candidato que mais arrecadou nos 14 primeiros dias da campanha pela prefeitura de Salvador, segundo informações obtidas pelo A TARDE junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conforme os dados, o democrata já recebeu R$ 1,03 milhão, sendo que R$ 1 milhão vem do fundo partidário e R$ 30 mil de doações de pessoas físicas. O segundo com maior arrecadação, ainda de acordo com o TSE, é o candidato Pastor Sargento Isidório (PDT), com R$ 78 mil.

A candidata Alice Portugal (PCdoB) já recebeu R$ 69 mil, sendo que R$ 50 mil do fundo partidário e R$ 19 mil de doações. Fábio Nogueira (PSOL) e a vice-prefeita Cália Sacramento contam apenas com recursos do fundo partidário: o primeiro com R$ 19 mil e a segunda com R$ 16 mil.

Cláudio Silva (PP) e Rogério Tadeu Da Luz (PRTB) ainda não contam com recursos recebidos, segundo o TSE.

Despesas

ACM Neto também é o candidato com maior valor gasto: cerca de R$ 554 mil. Alice Portugal gastou até agora R$ 2,7 mil, mas já tem despesas contratadas de cerca de 1,1 milhão.

Célia Sacramento, que rompeu com o prefeito e lançou candidatura própria, gastou R$ 11,6. Os demais candidatos ainda não têm despesas pagas, ainda conforme o TSE.

adblock ativo