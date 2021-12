ACM Neto e Jaques Wagner trocam 'cotoveladas'

"Quem deu cotoveladas foi o lado de lá". Assim reagiu o prefeito ACM Neto (DEM) ao ser indagado sobre as declarações do governador Jaques Wagner em A TARDE, segundo as quais a chapa das oposições havia sido formada na base de "cotoveladas" e que a escolha de Paulo Souto para candidato ao governo mostra que a oposição não se renovou nas últimas décadas.

"Eu não impus candidato, não inventei, não tirei um candidato da manga porque é meu amigo, tendo outros mais fortes, fui lá e impus", afirmou o prefeito, alegando que o "enunciado" de Wagner "não se aplica do lado de cá".

Na visão de Neto, estaria "muito claro que quem agiu com pouca democracia, impondo nome não fui eu, pelo contrário, a gente pegou o candidato que tinha o maior respaldo de pesquisas, maior respaldo popular, com experiência de ter sido duas vezes governador - uma pessoa experiente para resolver os problemas do estado - e colocamos como candidato. Pegamos o outro que era o segundo melhor colocado nas pesquisas de intenção de votos e tornou-se candidato ao Senado. E a partir de uma construção buscando o candidato a vice. Todo mundo sabe que não houve avaliações pessoais ou critérios subjetivos, para montarmos a melhor chapa".

Com ironia, ACM Neto disse entender a "preocupação do governador". Conforme o prefeito, Wagner deve estar apreensivo com "o que tem visto nas pesquisas de opinião e com o sentimento que se coloca nos quatro cantos da Bahia, o nível de adesão enorme à chapa de Paulo Souto".

