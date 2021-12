ACM Neto e Geddel debatem greve da PM com internautas

A greve dos Policiais Militares, deflagrada nesta terça-feira, 15, repercutiu no campo político e movimentou as redes sociais dos políticos baianos. Dois internautas questionaram o envolvimento do prefeito ACM Neto na greve.

@acmneto_ Como se o Prisco ñ tivesse lhe pedido permissão p/ levar a greve adiante! Sei!!!!! — Marcus Carvalho (@Marvinca72) April 15, 2014

@acmneto_ Fala com Prisco po, ele eh da tua coligação, quer enganar quem? — arthur (@parthur1983) April 15, 2014

O presidente da Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares do Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco, é filiado ao PSDB e foi eleito vereador em 2012 pela coligação do DEM e PSDB. O prefeito respondeu à provocação.

@Marvinca72 @parthur1983 Você está totalmente equivocado. E não seja tão irresponsável. Trabalho sempre por Salvador. — ACM Neto (@acmneto_) April 15, 2014

Em respostas a outros internautas, ACM Neto disse que tentaria "minimizar os transtornos na cidade" e explicou que a Guarda Municipal não poderia substituir a PM, já que além de não ser o papel do órgão, pequena parte dos funcionários estão treinados e tem porte de arma.

Geddel

A greve da PM também foi tema de debate do pré-candidato da oposição ao Senado e presidente do PMDB na Bahia, Geddel Vieira Lima, com internautas em sua conta do Twitter.

@geddel_ vcs políticos não ta nem ai pra população acha bonito isso de greve pq derruba um entra outro pior ainda — silvio veloso (@silagabu) April 16, 2014 @silagabu Vc anda comigo para saber o que faço? Ha bom! — Geddel Vieira Lima (@geddel_) April 16, 2014 Geddel também aproveitou o espaço para criticar o governo de Jaques Wagner.

Se não governa,se não resolve,surgem os Priscos. O resto é lero lero — Geddel Vieira Lima (@geddel_) April 16, 2014

