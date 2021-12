ACM Neto é eleito novo prefeito de Salvador

ACM Neto (DEM) é o novo prefeito eleito de Salvador. Segundo apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), totalizando 100% das urnas na capital baiana, o candidato do Democratas obteve 53,51% dos votos válidos, 717.865 em números absolutos, contra 46,49% (623.734) de Nelson Pelegrino (PT), neste segundo turno.

Em seu comitê, ao lado da vice-prefeita eleita, Célia Sacramento, e de Geddel Vieira Lima, ACM Neto comemorou a vitória e afirmou que tem consciência do tamanho do desafio que tem pela frente. "Sou muito grato ao povo de Salvador que me deu essa confiança. Minha aliança fundamental foi como o povo de Salvador", afirmou.

O candidato eleito afirmou que, com o final da eleição, "acabou a disputa política" e que procurará o governador Jaques Wagner e a presidente Dilma Rousseff para manter uma relação harmônica com o objetivo de melhorar a situação da cidade. "Meu desejo é servir ao povo da minha cidade. Agora, todo mundo tem que dar as mãos para servir à a cidade, e este é o meu espírito".

O democrata agradeceu ainda à sua família e dedicou o resultado da eleição ao seu avô. "Jamais poderia esquecer de alguém que não está mais aqui entre nós", disse . "Aprendi com a ele a amar a Bahia", afirmou, ao emendar: "Tenho q dedicar essa vitória ao senador Antônio Carlos Magalhães, este certamente é o dia mais emocionante de minha vida".

Neste domingo pela manhã, após votar na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), o candidato democrata afirmou que iria construir uma "nova Salvador". No comitê de Neto, os apoiadores comemoram a vitória do candidato, que ainda não chegou ao local. Pelo twitter, ACM Neto agradeceu aos soteropolitanos pela vitória obtida nas urnas: @acmneto_25 "O povo escolheu defender Salvador! Obrigado! Vamos juntos fazer uma nova história!".

Contagem - Desde o início da apuração do TSE, quando ainda havia pouco mais de 1% dos votos válidos contabilizados, o democrata esteve à frente do petista, com uma diferença que variou entre 8, 9, 10 e 11 pontos. No final, a vantagem de votos de Neto ficou em pouco mais de 7 pontos.

Nas duas pesquisas do Ibope divulgadas no segundo turno, Neto esteve à frente do adversário. Na primeira aferição, em 19 de outubro, o instituto informou que Neto obteve 47% das menções de voto, contra 39% do petista. No segundo levantamento, divulgado neste sábado, 27, um dia antes da eleição, Neto despontava com 55% das intenções de voto, e Pelegrino, 45%. Na boca de urna, realizada neste domingo, deu 52% para Neto e 48% para Pelegrino.

Aos 33 anos, ACM Neto vai ocupar pela primeira vez a cadeira do Palácio Thomé de Souza. Na Câmara dos Deputados, exerce o terceiro mandato e atualmente é líder do DEM na Casa. Neto foi, em 2010, o deputado federal mais votado na Bahia, e oitavo no Brasil. Advogado por formação, o democrata já foi vice-presidente da Câmara e Corregedor.

Nas eleições em cargos majoritários, Neto teve sua única derrota em 2008, quando se candidatou pela primeira vez à prefeitura da capital baiana. Naquele pleito, Neto ficou em terceiro lugar, como 26% dos votos, e não conseguiu ir ao segundo turno, disputado, na ocasião, pelo atual prefeito João Henrique e Walter Pinheiro.

>>Acesse aqui a totalização dos votos do TSE

