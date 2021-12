ACM Neto e Bruno Reis destacam a juventude deles na disputa

O prefeito ACM Neto (DEM) e o candidato a vice na sua chapa para a eleição municipal, Bruno Reis (PMDB), destacaram a juventude durante convenção do Democratas nesta sexta-feira, 5, no espaço de eventos Unique, na avenida Tancredo Neves.

O democrata lembrou que assumiu a Prefeitura de Salvador com 33 anos e falou sobre a "dura tarefa de governar uma cidade". Ele disse, no entanto, que governar é gratificante, principalmente porque ele conseguiu devolver a cidade "a confiança e a esperança no futuro".

O deputado estadual Bruno Reis também aproveitou a convenção para elogiar a gestão de Neto. "Quem não se lembra como estava a cidade há quatro anos. Estava perdendo a esperança, triste, estava um verdadeiro caos. Foi preciso um jovem corajoso que prometeu transformar a cidade de Salvador e foi enfrentando tudo e todos e os resultados estão aí para que todos possam ver", disse o peemedebista, durante seu discurso.

Ele também evidenciou sua trajetória política, que inclui dois mandatos como deputado estadual e a experiência como secretário de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza no governo do democrata.

Prefeito ACM Neto fala durante convenção do DEM que confirmou a candidatura dele à reeleição na Prefeitura de Salvador. #PortalATARDE #ACMNeto #DEM #JornalATARDE #Eleições2016 #Salvador @acmnetooficial Um vídeo publicado por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Ago 5, 2016 às 8:40 PDT

Disputado pelo cargo

O nome de Bruno Reis como candidato a vice na chapa de ACM Neto só foi divulgado nesta quinta, 4, por conta da disputa entre os partidos coligados do DEM para ocupar a vaga. A briga foi mais acirrada entre o PMDB e PRB, que indicou o ex-assessor do gabinete de Neto, João Roma, para assumir o posto.

Catorze legendas fazem parte da chapa, mas o nome do peemedebista acabou prevalecendo, principalmente por influência do ministro de governo do presidente interino Michel Temer, Geddel Vieira Lima (PMDB). Outro fator é que o PMDB possui o maior tempo no horário eleitoral.

