ACM Neto diz que o Brasil mostrou sentimento de mudança

O prefeito de Salvador, ACM Neto, parabenizou a presidente Dilma Roussef (PT) pela reeleição, neste domingo, 26, e disse esperar que o seu segundo mandato seja melhor que o primeiro.

Em nota enviada à imprensa, o prefeito falou que o mais importante das eleições foi o sentimento de mudanças que muitos brasileiros expressaram e que Dilma precisa entender esse processo para o bem da democracia.

"Vi nas ruas um movimento importantíssimo das pessoas com as questões políticas, exercendo a plenitude democrática. Todos nós devemos seguir vigilantes no exercício da democracia e no combate à corrupção", disse o prefeito.

ACM Neto ainda lamentou a derrota de Aécio Neves (PSDB) nas urnas. "Uma pena que Aécio Neves não tenha sido eleito presidente do Brasil. A vontade da maioria, ainda que a diferença tenha sido pequena, é soberana", escreveu ele, no Facebook.

