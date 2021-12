ACM Neto diz que não é candidato das elites

O candidato ACM Neto (DEM) aproveitou caminhadas pelos bairros da Liberdade e Fazenda Grande do Retiro para rebater a ideia da propaganda adversária, de que ele seria "o candidato das elites" nestas eleições. Durante conversas com camelôs e feirantes na Feira do Japão, na Liberdade, ACM Neto prometeu revitalizar o espaço e garantiu que não haverá perseguições aos trabalhadores informais. Além disso, prometeu realizar obras de infraestrutura, como a revitalização do Plano Inclinado e fazer contenções de encostas na região.

"Veja a maneira como eu sou recebido pelo povo da Liberdade. Essa história de separar elite e periferia foi uma tentativa do PT de dividir a cidade. Vou unir a cidade que o PT quer dividir", afirmou. Segundo o candidato, caso eleito, vai procurar os governos federal e estadual para dialogar a respeito dos problemas de Salvador. Para ele, uma cidade com as desigualdades de Salvador precisa ser governada com foco nos mais necessitados.

No fim da caminhada pela Liberdade, ACM Neto comemorou o aumento do "poder de mobilização" da campanha dele no segundo turno, reforçada com o apoio do PMDB, que estava representado pelo candidato a vice no primeiro turno, Nestor Neto, e por candidatos a vereadores, eleitos e não eleitos. Apesar de considerar ter se saído melhor que o adversário nos debates realizados, Neto lamentou que os encontros estejam sendo marcados pelas trocas de acusações entre ele e Pelegrino. "Não tem sido tão produtivos (os debates). Melhor seria que aproveitássemos para apresentar ideias e propostas para melhorar a cidade", acredita Neto.

O candidato lamentou as críticas direcionadas ao ex-senador ACM, falecido em 2007. "Não vou debater família nesta eleição. Tudo na vida tem um limite. Eu poderia mostrar coisas em relação à vida patrimonial do candidato Pelegrino, mas eu não farei isso", afirmou Neto. Presente à caminhada, o ex-governador Paulo Souto (DEM) rebateu as críticas da propaganda petista, de que seria gasto R$ 11 milhões no contrato de aluguel de um jatinho. "Quando eu fui governador, eu nunca utilizei helicóptero para ir de Ondina ao CAB. E o contrato do avião era para atender a todas as secretarias do Estado", disse.

