ACM Neto diz que foi surpreendido com apoio de José Ronaldo a Bolsonaro

O prefeito ACM Neto afirmou na madrugada desta quarta-feira, 3, que 'foi surpreendido' com o posicionamento político do candidato do DEM ao governo da Bahia, José Ronaldo, no final do debate ocorrido na noite desta terça, 2, na TV Bahia.

No momento das considerações finais, José Ronaldo declarou seu voto para Bolsonaro, surpreendendo até mesmo os adversários. Após deixar o debate sem falar com a imprensa, ACM Neto - que é presidente nacional do DEM - se manifestou contra a escolha do candidato ao governo.

“Quero deixar registrado que esta não é a minha posição e nem a do Democratas. Seguimos trabalhando firme, como acontece desde o início da campanha, para eleger Geraldo Alckmin presidente do Brasil “, disse o prefeito.

