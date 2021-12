ACM Neto diz que Aécio ocupou espaço do avô

O prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), fugiu dos protocolos padrões e afirmou que o senador Aécio Neves (PSDB-MG) passou a ser sua referência política após o falecimento do ex-senador Antonio Carlos Magalhães.

ACM Neto narrou uma conversa que teve com Aécio no sepultamento do avô, ACM, em julho de 2007. Segundo o prefeito, em meio a emoção com o falecimento do ex-senador, a conversa colocou Aécio como o guia político dele, citando a condição em que ambos iniciaram na vida política, muito jovens. "ACM se foi e agora eu vou seguir a sua liderança", teria dito Neto, nos idos de 2007.

Assim como os vereadores Leo Prates (DEM) e Paulo Câmara (PSDB), o prefeito seguiu o tom político do discurso na homenagem a Aécio, porém não tratou nenhum dos candidatos como eleitos. Sugeriu, no entanto, que Paulo Souto (DEM) e Geddel Vieira Lima (PMDB) têm muito a fazer pela Bahia no futuro.

