ACM Neto deve indicar Paulo Souto e Geddel fala em traição

A novela da definição da chapa das oposições ao governo do estado pode acabar nesta sexta, 4, com o anúncio do nome do ex-governador Paulo Souto (DEM) na cabeça, ou será empurrada até terça, uma espécie de data-limite que o condutor do processo, o prefeito ACM Neto (DEM), se impôs para divulgar quem apoiará.

Os caciques do DEM e PSDB lutam para convencer o peemedebista Geddel Vieira Lima a não lançar candidatura própria ao governo, o que racharia as oposições. Querem Geddel na vice de Souto ou disputando o Senado, o que o ex-ministro vem se recusando a aceitar.

Pessoas que acompanham de perto o processo da escolha do candidato dizem que Geddel está muito irritado com o que considera uma traição, a escolha de Souto depois de ele ter afirmado que não disputaria a eleição de governador.



Essa recusa de Souto levou ACM Neto a informar ao peemedebista que ele seria o nome das oposições. Geddel teria comunicado o acordo ao presidente nacional do PMDB, Michel Temer, e foi surpreendido no dia seguinte quando o ex-governador se colocou novamente na disputa pela candidatura, picado pela mosca azul das pesquisas internas de intenção de voto que o colocam bem à frente dos outros pré-candidatos ao Palácio de Ondina.

Geddel se impôs um silêncio enquanto a trama não se resolve, prometendo falar apenas no momento certo. Tem resistido até a responder algumas indagações feitas pelo Twitter, rede social com a qual costuma se comunicar com amigos e eleitores.



No dia 1º de abril, por exemplo, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, perguntou: "Como vai a campanha?". Ele em tom seco, quase desanimado, retrucou: "Com as dificuldades próprias. Ainda na fase de definições".



Ontem o seguidor Sílvio Veloso provocou: "É Geddel, ACM Neto fez o mesmo que o avô dele dez anos atrás com os Vieira Lima", numa alusão às perseguições empreendidas pelo falecido senador Antonio Carlos Magalhães contra Geddel e seu pai, Afrísio Vieira Lima. O peemedebista não respondeu.

Abacaxi



O clima aparenta estar muito pesado entre os aliados, a observar o que ocorreu ontem, durante solenidade comandada pelo prefeito ACM Neto em Cajazeiras. Pela primeira vez, após muitas inaugurações e eventos, nenhum dos dois postulantes, Paulo Souto e Geddel, compareceu.



Pessoas chegadas a Neto dizem que ele vem sofrendo grandes pressões para definir a chapa e está dividindo sua agenda de trabalho na prefeitura com a tarefa de descascar o abacaxi político.

