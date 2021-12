ACM Neto chega na Escola de Administração para votar

O prefeito de Salvador ACM Neto chegou para registrar seu voto, na Escola de Administração da Ufba, no Canela, por volta das 11h30 deste domingo, 26. Com uma bandeira do candidato Aécio Neves sob os ombros, Neto entrou na zona eleitoral entoando "Fora, PT".



O prefeito chegou acompanhado das duas filhas, do pai. ACM Júnior, do ex-candidato a governador, Paulo Souto, do deputado federal Aleluia e outros correligionários e explicou o porquê da atitude de entoar o grito de guerra.



"Faço política por convicções e por ideologia. Eu nunca fui de ficar em cima do muro. Todo mundo conhece isso e sabe que eu sempre fui uma pessoa de posição. Eu não poderia, jamais, cruzar os braços ou me omitir num momento tão importante no Brasil", disse.



Após o voto, Neto conversou com a imprensa e disse que vai entrar com um processo contra o PT por conta das inscrições contra Aécio Neves deixadas na calçada em frente ao prédio onde morava o senador Antônio Carlos Magalhães (ACM).



"Isso é uma afronta à memória do baiano que mais fez por essa terra. Muitos lugares da cidade amanheceram pixados. Eu vou entrar com um processo contra o PT e já pedi a Procuradoria do Município que avalie as medidas cabíveis. Não é razoável que eles façam pixação e, depois, a gente tem que gastar dinheiro publico para limpar", disse.



Neto tratou, ainda, sobre possíveis mudanças que devem afetar o Democratas (DEM) após as eleições. Segundo ele, embora não haja nenhuma definição concreta a respeito do futuro do partido, ele prevê uma "mudança para buscar um caminho de crescimento".



"Nós e o PDSDB fomos os únicos partidos de oposição que fomos contra o governo do PT desde o início. Estarmos na oposicão por 12 anos custou a diminuição do partido. Temos que estar preparados. Qualquer que seja o resultado, vamos trilhar um novo caminho para o partido, tentanto manter sempre uma coesão interna", afirmou.

