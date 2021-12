ACM Neto assegura recursos para Bahia se Aécio vencer

O prefeito ACM Neto disse nesta sexta-feira, 10, que os recursos para projetos federais na Bahia estão assegurados caso o candidato Aécio Neves (PSDB) seja eleito. A declaração, dada durante coletiva para falar da campanha presidencial do tucano no estado, tem o objetivo de combater o discurso de que a vitória de Dilma Rousseff (PT) seria melhor para a Bahia, já que o petista Rui Costa foi eleito governador do Estado.

"Tenho compromisso com a Bahia mesmo o governo tendo um candidato de outro partido", argumentou o prefeito, que coordena a campanha de Aécio na Bahia.

O democrata quer ajudar o tucano a ampliar a votação no Estado, o quarto maior colégio eleitoral. No primeiro turno, Aécio só conquistou mais votos do que Dilma no município de Buerarema, no extremo sul da Bahia. Nas demais cidades, a vitória foi petista, sendo que Dilma teve 61% dos votos no Estado, contra 18% de Aécio.

ACM Neto quer ampliar esse percentual. Para isso, ele mantém mobilizados os candidatos eleitos e não eleitos na Bahia. Além disso, a coordenação de campanha dividiu o estado em 32 centros regionais, onde vão manter equipes de trabalho.

Na próxima semana, o tucano visita a Bahia. A previsão é que ele cumpra agenda na quinta, 16, ou sexta, 17, no Centro Histórico.

