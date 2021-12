ACM Neto aparece como um dos prefeitos mais ricos do país

As eleições pelo Brasil revelaram que alguns dos prefeitos eleitos no primeiro do turno não só conquistaram os eleitores, como também estão no topo como milionários.

ACM Neto, reeleito com 73,99% em Salvador, aparece como o terceiro mais rico, com uma fatura de R$ 27.886.721,62, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro colocado é Vittorio Medioli (PHS), de Betim, em Minas Gerais. Ele declarou bens no valor total de R$ 352.572.936,23, seguido do prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), com R$ 179.765.700,69.

Segundo levantamento feito pelo G1 nacional, os estados com os prefeitos eleitos mais ricos São Paulo e Minas Gerais. O primeiro com milionários 11 e segundo, com quatro. O levantamento analisa só as cidades com mais de 200 mil eleitores.

Ainda mais 30 candidatos milionários podem chegar o poder no dia 30 deste mês, quando ocorrerá o segundo turno das eleições. Alguns deles são: Udo Dohler (PMDB), em Joinville (SC), com R$ 11.375.509,62; Dr. Hildon (PSDB), em Porto Velho (RO), com R$ 11.261.219,90; Raul (PV), em Bauru (SP), com R$ 5.501.714,06; e Sidnei Rocha (PSDB), em Franca (SP), com R$ 4.731.357,23.

