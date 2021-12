ACM Neto anuncia programa para diminuir desemprego

O prefeito reeleito de Salvador ACM Neto (DEM) deu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 3, na Prefeitura, ao lado de Bruno reis, futuro vice-prefeito, para avaliar as eleições 2016 e revelou um programa para reduzir o desemprego na cidade. A iniciativa do Salvador Emprego consiste em atrair empresas para a capital baiana com base em isenção de impostos.

De acordo com o prefeito o benefício fiscal será dado nos três principais impostos do município o ITIV, IPTU e o ISS. Serão três faixas de descontos relacionadas ao número de empregos gerados pela empresa. "As áreas de implantação das empresas serão definidas pela prefeitura", revelou ACM Neto.

"O projeto vai ser emergencial e com prazo de validade, provavelmente 1 ano, ainda não definimos e é destinado para empresas da industria, comercio e serviço", contou o prefeito.

Ainda sobre a prefeitura Neto revelou que o que tira o sono dele hoje são as contas do município. "O maior problema que vamos enfrentar esta relacionado as finanças do município e arrecadação para poder fechar as contas desse ano e ter reservas para o próximo ano. A situação da prefeitura é difícil assim como todas do Brasil e vamos ter que usar a criatividade para enfrentar isso, além do apoio do governo federal", disse ACM Neto.

Já sobre o novo governo o prefeito não quis adiantar nada, disse que isso ainda seria discutido. "Quando chegar o Natal falamos disso, a priore a equipe de 2017 ela vai ser tratada no momento certo", contudo o prefeito deu a entender pode haver mudanças ainda esse ano. "Luiz Carreira é o coordenador do novo governo o que pode acontecer é o retorno de alguns dos nomes que sairam para trabalhar na campanha, mas não é certo porque algumas pessoas que ficaram no lugar deram certo", comentou.

Fortalecido após reeleição com 74% dos votos, o prefeito ACM Neto reitera que "no momento" não pensa na eleição de governo do estado em 2018 e atribui o tema a adversários. "Esse assunto, de 2018, [eleição de governador] surgia e sempre esteve mais na cabeça dos meus adversários. Infelizmente, o próprio governador [Rui Costa] quando assumiu o governo, a partir de decisões e atitudes no campo da política, foi quem começou a sinalizar isso e a me escolher como adversário", declarou o prefeito, na primeira entrevista que convocou já reeleito.

Neto assegurou não ser "adversário de ninguém: disputei a eleição e ela acabou ontem [domingo], não há hipótese de eu tratar de 2018, vou tratar de trabalhar melhor ainda, cumprir meus compromissos com a cidade, minha tarefa é ser prefeito de Salvador".

Também foi assunto da coletiva a relação do prefeito com o Governador Rui Costa. "Polidez política não é o tipo de coisa que a gente possa ensinar a ninguém, mas o fato concreto é que essa nova safra de prefeitos que foi eleita tem que ser respeitada pelo governador. Ele tem que sentar pra conversar". A declaração foi feita após o prefeito criticar o pouco diálogo que o governador teve com ele nos últimos 2 anos. "Espero que o governador possa ter mais boa vontade com a prefeitura. Não quero simpatia pessoal de ninguém, isso não é o tipo de coisa que a gente pode demandar, de maneira alguma. Sou do tipo que sei separar bem as coisas. Agora, espero que ele entenda que precisa conversar com o prefeito"

adblock ativo