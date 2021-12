ACM Neto ampliou votação na periferia

Comparando as votações do primeiro e segundo turnos ACM Neto ampliou sua vantagem sobre Pelegrino na eleição deste domingo, 28. No primeiro turno, ganhou em 11 das 20 zonas eleitorais de Salvador e perdeu em nove. Neste domingo, 28, venceu em 13 e perdeu em sete.

Reverteu o quadro na 5ª Zona, que compreende parte do Cabula, Narandiba, Saramandaia e Pernambués. No primeiro turno, Neto teve lá 38,22% contra 39,28. No segundo deu 52 a 48.

O mesmo ocorreu na 11ª Zona, que envolve Alto do Peru, Bom Juá, Fazenda Grande do Retiro e parte de São Caetano e do Retiro. No primeiro turno Pelegrino ganhou de 42,41 a 35,86 e no segundo perdeu de 50,28 a 49,72.

Em Cajazeiras - Outro detalhe curioso: na área de Cajazeiras, onde a presidente Dilma fez comício e prometeu levar o metrô, ACM Neto ampliou a votação. No primeiro turno obteve lá apenas 34,41% dos votos contra 44,73% de Pelegrino. Neste domingo, subiu para 47,86, quase 13 pontos a mais, contra 52,14, apenas seis pontos a mais. Sinal de que a presença de Dilma não funcionou.

Neto teve a sua maior votação na 1ª Zona, a da Graça, Barra, Garcia, Politeama e Vitória. Subiu de 60 para 70%. Já Pelegrino foi na 4ª Zona, área de Alto de Coutos, Base Naval, Paripe, São Tomé de Paripe, Periperi e as Ilhas dos Frades e de Maré, com 60%.

Em toda a península de Itapagipe Neto venceu de ponta a ponta nos dois turnos. Também cresceu na área de Itapuã, a 10ª Zona, de 41,32 para 53, quase 12 pontos a mais, contra um modesto avanço de Pelegrino de 39,56 para 42, apenas dois pontos. Neto dizia que com o tempo de televisão igual o jogo lhe seria mais favorável. E foi.

adblock ativo