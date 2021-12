ACM Neto: Aécio será melhor para a Bahia

Principal cabo eleitoral do candidato Aécio Neves na Bahia, o prefeito ACM Neto tenta quebrar a imagem de que se o tucano chegar ao Palácio do Planalto o estado seria discriminado, em termos de verbas, pelo governo federal. Neto disse que esse discurso usado pelo governador eleito Rui Costa é "chantagem" eleitoral.

O senhor usou o termo "chantagear o eleitor" ao comentar a entrevista do governador eleito, Rui Costa, em que ele diz ser ruim para a Bahia a eleição de Aécio Neves para a presidência?

Essa tem sido a tônica do PT na Bahia já há algum tempo. Foi o mote da campanha de 2012 (de prefeito), quando eles tentaram chantagear o eleitor de Salvador dizendo que o prefeito tinha que ser do mesmo partido do presidente e do governador. Se não fosse, a cidade estava dentro d'água. Da mesma forma diziam em 2012 que eu iria acabar com o Bolsa Família, que não iria fazer o Minha Casa, Minha Vida, que era contra as cotas raciais, enfim, um conjunto de mentiras e inverdades que eles tentam agora reproduzir.

Na visão do senhor, seria a mesma tática de agora?

Sim, sendo que é lamentável ver um governador que acabou de sair referendado das urnas pela população dizer que se o candidato que não é do seu partido for eleito vai perseguir a Bahia. Isso não existe. Pelo contrário. O compromisso de Aécio é manter todos os projetos que hoje estão acertados com o governo do estado e fazer mais. Porque nos últimos anos vimos Pernambuco, Ceará e outros estados da nossa região atraírem mais investimentos que atraiu. Ocorreu pelo fato de mesmo (o governador Jaques) Wagner ser amigo de Lula e Dilma ter se acomodado, não lutou, não brigou como era necessário. Aécio vai garantir os recursos para os projetos do estado e vai apoiar também os prefeitos, coisa que o governo federal não vem fazendo. Então, a Bahia terá uma perspectiva de investimentos, de ações do governo federal muito maior do que teve nesses últimos anos. Essa tática da chantagem, do medo, da tentativa de intimidação tem que ser denunciada, pois ela depõe contra a liberdade de cada eleitor escolher o seu futuro.

Caso Aécio se eleja e ocorrer algum problema nas relações entre os governos federal e estadual, o senhor será uma ponte entre os dois níveis de poder?

Não quero me colocar de maneira alguma no meio da relação de um presidente e um governador. Mas sempre que for necessário, se Aécio for presidente, o governador poderá contar comigo, não tenha dúvida. Agora, acho que Aécio vai poder construir uma relação direta com o próprio governador, que pode ser uma boa relação e será ainda melhor porque vou apoiar para que essa relação aconteça.

Mas o senhor tem se queixado de que não está havendo repasses de verbas estaduais e federais para a prefeitura...

Para a prefeitura, até hoje, não temos um centavo do governo do estado, zero. Do governo federal, de transferências voluntárias, este ano, foram R$ 13 milhões. Desse total, R$ 11 milhões foram para saúde e R$ 2 milhões para convênios de infraestrutura. Isso num orçamento anual da prefeitura de mais de R$ 5 bilhões. É muito pouco expressivo. Temos projetos e várias solicitações, agora, evidente que eu, em nenhum momento, e não estou fazendo isso agora, acusei o governo federal de perseguição. Acho que Aécio presidente, a gente pode ter um governo que ajude muito mais.

Como está o projeto da linha do BRT entre a Lapa e Iguatemi?

Continuo aguardando a liberação. Cumprimos todas as nossas obrigações (documentação). São R$ 300 milhões de financiamento da Caixa (Econômica Federal), R$ 300 milhões do PAC e R$ 200 milhões da prefeitura. Até agora esse projeto não foi liberado, espero que seja. Também encaminhamos a documentação para que a gente possa fazer o segundo trecho da Barra, aguardamos apenas uma autorização da CEF.

Pelo orçamento do estado, a Bahia é muito dependente das verbas federais. É o caso também da prefeitura de Salvador?

Primeiro, é preciso separar o que são transferências obrigatórias e voluntárias. Aqui nós temos transferência de FPM, garantido pela Constituição. Transferência de Fundeb e verbas de SUS também. Já as voluntárias são destinadas a projetos específicos. A verdade é que o PT quebrou o governo da Bahia e tem se sustentado nos financiamentos, empréstimos que o governo federal concedeu nos últimos anos. Eu procurei outro caminho. Tornei a prefeitura de Salvador autossustentável. Não tenho aqui um centavo de financiamento ou empréstimo. Tenho apenas R$ 13 milhões transferidos pela União e, no entanto, a cidade está melhorando, as obras estão acontecendo com recursos próprios. Mas aí é uma diferença de gestão. Espero até que o novo governador enfrente esse desafio e quebre esse círculo, pois o recurso que vem de empréstimo tem que ser para investimento, não para custeio. E o que o PT fez nos últimos anos foi tirar dinheiro de investimento e destinar para custeio. Agora, volto a dizer com clareza: os empréstimos e financiamentos para a Bahia estão garantidos, nada disso será interrompido com Aécio.

