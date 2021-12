Abstenção de eleitores é maior nas eleições gerais

O número de abstenções de eleitores é, em média, 4% maior nas eleições gerais do que nas municipais, de acordo com um levantamento feito pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

Através de uma análise comparativa das quatro últimas eleições, o TRE-BA verificou que há um crescimento no número de ausência às urnas quando, como neste ano, o eleitor tem que escolher os futuros Deputados Estaduais e Federais, Senador, Governador e Presidente.

Ao comparar-se apenas as duas últimas eleições realizadas no país, é possível detectar que em 2010, quando foi realizado o último pleito geral, deixaram de votar 2.057.633 eleitores em toda a Bahia, ou seja, 21,55% dos 9.544.368 aptos a comparecerem às urnas naquele ano. Em 2012, quando as eleições foram para escolha de prefeitos e vereadores, o percentual de ausência caiu para 18,27%, apesar de o número de eleitores ser bem maior: 10.110.122 pessoas.

Segundo nota enviada à imprensa pelo TRE-BA, o motivo para essa diferença é que o eleitor se identifica mais com a disputa municipal, onde são trazidas demandas locais, que tratam de uma realidade mais imediata.

