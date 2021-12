Abstenção cresce e atinge 24,81% no segundo turno na Bahia

O número de abstenções na Bahia cresceu de 23,19% no primeiro turno para 24,81% no segundo turno. No total, 2.525.443 eleitores não compareceram no domingo, 26, às urnas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O aumento das ausências também foi verificado no país com 21,10% (30.137.165), ante os 19,39% do último 5 de outubro. Na eleição mais acirrada da história, a expectativa de que a abstenção pudesse definir o resultado não foi confirmada. O percentual de eleitores que não compareceram às urnas se manteve na média histórica.

Em 2010, o primeiro turno registrou a abstenção no país de 18,12% e o segundo turno, 21,5%. Cientista política da Universidade Federal de São Carlos (Ufscar), Maria do Socorro Sousa Braga, afirma que o patamar frustrou expectativas.

“Era esperado um maior engajamento dos eleitores e, portanto, uma redução da abstenção neste segundo turno, por conta da disputa acirrada. Imaginávamos que isso seria um incentivo à participação”, avaliou.

Mas, diante de um cenário do início do ano, que apontava para índices recordes de ausência nas pesquisas, por conta da onda das manifestações populares em 2013, o resultado obtido, na opinião dela, foi positivo. O cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) Marco Antônio Carvalho Teixeira também acredita que o número de ausentes seria menor do que foi registrado pelo TSE. “É um número alto, mas está dentro da média. Numa eleição como essa, a abstenção poderia ser decisiva pois foi uma eleição muito polarizada. (Com esse acirramento) era esperado que se mobilizasse mais gente nessa reta final, mas não”.

Teixeira apontou ainda a ausência de propostas e a agressividade das duas campanhas eleitorais como justificativas para que o índice tenha se mantido dentro do patamar histórico. “A população não foi convencida, não foi sensibilizada pelos candidatos, justamente pela ausência de propostas e também pela agressividade das campanhas”, disse.

