A TARDE/Potencial: pesquisa mostra empate técnico na eleição em Luís Eduardo Magalhães

Em disputa acirrada, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira (PSD), e seu adversário político Júnior Marabá (DEM) estão empatados tecnicamente na corrida eleitoral que definirá o comandante do Executivo municipal pelos próximos quatro anos, segundo levantamento A TARDE/Potencial Pesquisa.

O instituto aponta Oziel com 35% das intenções de voto e Marabá com 30%, enquanto o terceiro candidato, Comandante Rangel (PL), soma 2%. Os indecisos são 24%, enquanto brancos e nulos somam 8% e 1% não respondeu.

Realizada entre os dias 1º e 6 de outubro, a pesquisa tem margem de erro de 4,5 pontos percentuais. Foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o nº BA-08389/2020 e tem nível de confiança de 95%.

O nível de equilíbrio na disputa se reflete também nos dados da pesquisa espontânea, quando não são informados os nomes dos postulantes. Oziel aparece com 30% e Marabá tem 25%. Rangel possui 1% e novamente 8% disseram que vão anular ou votar em branco. Já aqueles que afirmaram não ter candidato são 36%.

Diretor da Potencial Pesquisa, o estatístico Zeca Martins destaca a repetição do cenário observado nas urnas em 2016, quando a eleição em Luís Eduardo Magalhães foi novamente polarizada entre Oziel, que saiu vencedor, e Marabá. Na ocasião, Oziel teve 51,54% dos votos válidos, contra 47,81% do democrata. Os outros dois candidatos no último pleito municipal, Werther Brandão e Fábio Lauck, não chegaram a somar 1% juntos, com 0,54% e 0,11% dos votos válidos, respectivamente.

Os dois principais candidatos apresentam também índices semelhantes de rejeição e potencial eleitoral. O prefeito tem 40% de rejeição e seu oponente, 42%. Em relação a Oziel, 50% dos entrevistados disseram que votariam nele com certeza ou poderiam votar. Já sobre Marabá, 45% das pessoas ouvidas afirmaram o mesmo.

O Comandante Rangel tem rejeição próxima ao dos adversários (41%), mas seu potencial eleitoral é de apenas 9%. Ao contrário dos outros dois, ele ainda é desconhecido por grande parte do eleitorado - 45% responderam não conhecê-lo suficientemente bem para opinar.

Questionados se iriam ao local de votação caso a eleição ocorresse hoje, 91% dos entrevistados responderam de maneira afirmativa.

Fatores

O diretor da Potencial Pesquisa elenca três fatores que podem nortear as campanhas e até mesmo decidir o pleito: o alto número de mulheres que se dizem indecisas, o desempenho na zona rural e entre aqueles com 25 e 44 anos, que representam mais da metade do eleitorado da cidade.

Enquanto 18% dos homens disseram não saber em quem votar, este índice sobe para 31% entre as mulheres. Ao contrário de outros lugares, onde o eleitorado feminino costuma ser superior ao masculino, em Luís Eduardo Magalhães os grupos praticamente se equivalem. As mulheres são 50,3% e os homens, 49,7%. "Isso pode ser um caminho para ganhar a eleição", afirma Martins.

O diretor da Potencial acrescenta que a zona rural pode fazer a diferença, embora represente apenas 9% do eleitorado. Conforme o levantamento, Oziel tem 33% das intenções de voto na sede e Marabá, 30%, o que configura um empate técnico. Na área rural, o prefeito aparece com 51%, contra 29% do candidato do DEM. "A área rural poderia não ser tão decisiva, por ser pequena, mas tende a ser pela disputa acirrada na área urbana", explica.

O grupo entre 25 e 44 anos equivale a 55% do eleitorado de Luís Eduardo Magalhães. Neste segmento, Oziel tem 38% e Marabá, 29%, o que ainda os coloca em empate no limite máximo da margem de erro. Essa diferença percentual se repete em outras duas faixas etárias.

Entre os que têm 16 e 24 anos, o candidato do DEM aparece com 33% e o postulante do PSD, 24%. Na faixa etária de 60 anos ou mais, o prefeito pontua com 35%, contra 26% do seu opositor. No grupo de 45 a 59 anos, Oziel tem 34% das intenções de voto e Marabá possui 31%.

