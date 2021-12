A TARDE/Potencial Pesquisa: “É uma fotografia do momento”, diz Colbert

O candidato e atual prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB), que busca a reeleição, disse que os resultados do levantamento feito pelo Grupo A TARDE/Potencial Pesquisa do pleito municipal, que o colocou em segundo lugar com 29% das intenções de voto, relevam a “fotografia” de um momento.

“Toda pesquisa é uma fotografia de um momento. A impressão política que eu tenho não é a mesma que a pesquisa reflete. Entendo que é uma fotografia, mas minha impressão pessoal é diferente, não reflete o que sinto nas ruas”, pontuou.

O candidato do MDB está tecnicamente empatado com o deputado Zé Neto (PT), que aparece na liderança da corrida eleitoral, com 30% das intenções de voto, o que indica um segundo turno no município. A última vez que houve um segundo turno em Feira foi em 1996, quando José Falcão e Josué Mello disputaram a preferência do eleitorado.

A pesquisa

A segunda rodada da pesquisa ATARDE/POTENCIAL, divulgada hoje, 15, aponta tendência para segundo turno no município entre o atual prefeito Colbert Martins (MDB), com 29% das intenções de voto, e o deputado federal Zé Neto (PT), com 30%.

Logo em seguida vem o candidato e ex-deputado estadual, Carlos Geilson (Podemos), com 7%. Empatados com 2%, estão os candidatos Carlos Medeiros (Novo), a deputada federal Dayane Pimentel (PSL), Marcela Prest (PSOL) e o vereador Beto Tourinho (PSB).

