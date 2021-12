A TARDE/Potencial: ‘Durante pandemia, pesquisas telefônicas são mais adequadas que presenciais’, diz especialista

Pesquisas eleitorais têm diferentes abordagens e não há uma forma superior à outra, apontam especialistas. Cada formato terá as suas "forças e debilidades", segundo o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, conselheiro da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep). Fundada em 1984, a entidade reúne as maiores empresas de pesquisa do Brasil.

"O que eu sou enfático é em repelir a ideia, que circulou muito, de que as pesquisas telefônicas não seriam adequadas. São tão adequadas ou até mais do que as pesquisas presenciais, sobretudo na pandemia", afirma Lavareda, que também é presidente do conselho científico do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe).

Entre as diferentes técnicas, há a entrevista presencial residencial, na qual o pesquisador vai até a casa das pessoas e pergunta se pode fazer uma entrevista.

Também é possível distribuir pesquisadores em pontos de fluxo, locais por onde as pessoas circulam, como praças, ruas ou estações de transporte público.

Além disso, pode-se telefonar para as pessoas e perguntar se querem responder a uma pesquisa. A entrevista pode ser conduzida por uma gravação ou por uma pessoa. No caso das pesquisas da Potencial Pesquisa com o Grupo A TARDE, são utilizadas equipes devidamente treinadas. A cada entrevista, o sistema gera uma ordem aleatória dos candidatos, e o entrevistador segue tal ordem, de forma a evitar que os postulantes sejam sempre mencionados na mesma ordem, explica Zeca Martins, diretor da Potencial Pesquisa.

Lavareda aponta ainda a capacidade das pesquisas telefônicas alcançarem um universo maior dos eleitores, em relação a outras abordagens. "A classe média e alta hoje não dá acesso em domicílio aos pesquisadores, e em muitas áreas periféricas também não é viável o acesso dos entrevistadores. Com a universalização da telefonia celular, a pesquisa telefônica que utiliza telefones fixos e, sobretudo, celulares consegue alcançar a toda população. Nesse sentido, a pesquisa telefônica sai na frente da presencial e da online", afirma o cientista político.

O conselheiro da Abep acrescenta que, em um contexto de pandemia, a abordagem presencial vai de encontro às recomendações sanitárias pelo isolamento social. O próprio Datafolha, que sempre costuma realizar entrevistas presenciais, também recorreu à abordagem telefônica ao realizar pesquisa sobre a pandemia. "Recentemente, o Ipespe fez uma pesquisa e perguntou como as pessoas preferiam ser entrevistadas, e a maioria preferia por telefone", acrescenta Lavareda.

Ainda segundo o conselheiro da Abep, as abordagens telefônicas são as mais comuns em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, onde há larga tradição na produção de pesquisas eleitorais. “Agora em outubro, foram realizadas dezenas de pesquisas eleitorais nos Estados Unidos e nenhuma delas foi presencial”, afirma Lavareda.

Representatividade

Martins destaca que, em uma pesquisa, é importante estar atento à significância (tamanho da amostra) e a representatividade (características) - respeitando as proporções, no eleitorado, de variáveis como gênero, renda, faixa etária, escolaridade e região de moradia.

Além disso, muito mais importante do que a técnica da coleta, é o controle de qualidade, afirma o diretor da Potencial. "Se há auditagem, verificação da entrevista, se o treinamento e abordagem estão corretos. Todos esses são aspectos que independem do método", diz.

