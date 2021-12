A TARDE inicia sabatina com candidatos

Da Redação

As propostas do candidato do Partido do Socialismo e Liberdade (PSOL) Marcos Mendes para governar a Bahia poderão ser conhecidas e aprofundadas hoje durante a realização da primeira sabatina realizada pelo Grupo A TARDE nas eleições de 2010.

Durante uma hora e meia, o socialista vai responder a questões feitas por jornalistas que trabalham nos diversos canais de mídia do Grupo A TARDE, por leitores que se inscreveram para participar do evento pelo email sabatinasinscricoes@grupoatarde.com.br, e por internautas que enviaram suas perguntas para o e-mail sabatinas@grupoatarde.com.br. As perguntas podem ser enviadas enquanto durar o evento.

A sabatina acontece a partir das 10h no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), no Stiep, e será transmitido ao vivo por A TARDE TV, acessada pelo portal A TARDE On Line (www.atarde.com.br). O internauta que acessar o portal também poderá acompanhar a cobertura da sabatina pelo Twitter.

Esta é a segunda eleição em que o Grupo A TARDE realiza uma série de sabatinas individuais com candidatos a cargos majoritários. Em 2008, todos os candidatos a prefeito de Salvador participaram do evento. Este ano estão agendadas para as próximas semanas as participações de Luiz Bassuma (PV), em 18/8; Jaques Wagner (PT), em 25/08; Paulo Souto (DEM), em 1/9; e Geddel Vieira Lima (PMDB), em 8/9. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida por sorteio realizado na sede do Grupo A TARDE na presença de assessores e representantes dos candidatos a governador.

Por acordo, Sandro Santa Bárbara (PCB) e Carlos Nascimento (PSTU), também candidatos ao governo este ano, terão suas ideias apresentadas para o eleitor em entrevistas publicadas em A TARDE e no site A TARDE Eleições 2010 (www.atarde.com.br/eleicoes2010).



Todas as sabatinas serão mediadas pelo jornalista Paixão Barbosa, coordenador da Agência de Notícias A TARDE e editor do blog Política e Cidadania. Para sabatinar Marcos Mendes foram escalados os repórteres Donaldson Gomes, da Editoria Eleições; Biaggio Talento, da Agência A TARDE; Helga Cirino, da Editoria Local; e Eduarda Uzeda, do Caderno 2+, além do editor do A TARDE Esporte Clube, José Adroaldo da Anunciação.

As perguntas dos jornalistas serão feitas presencialmente no primeiro bloco do evento. No bloco seguinte, Mendes vai responder a perguntas feitas pela plateia presente. As perguntas dos internautas serão respondidas pelo sabatinado no terceiro e último bloco do programa.

Interação - O formato das sabatinas A TARDE foi pensado para garantir a interação entre os candidatos a cargos majoritários e os eleitores, garantindo-se, ainda, amplo espaço para que os postulantes ao cargo público mais importante da Bahia possam aprofundar a discussão sobre suas propostas de governo.

A série de sabatinas individuais com os candidatos a governador faz parte dos eventos programados pelo Grupo A TARDE para a sua cobertura especial das Eleições 2010. Além das sabatinas, o Grupo A TARDE promove, em parceria com instituições de ensino superior de Salvador, um ciclo de debates temáticos sobre o programa de governo das principais chapas que disputam o cargo.

A cobertura, pensada sempre em uma perspectiva de interação, inclui o lançamento do hot site A TARDE Eleições 2010, as seções Pergunte ao candidato e Nós, os eleitores. Além de uma série de 26 reportagens especiais O que a Bahia Quer, que retrata os desejos de melhoria de vida da população dos 26 territórios de identidade que compõem o Estado da Bahia (Ver matéria na página B2). O Grupo A TARDE fechou, ainda, parceria com o Instituto Vox Populi para a publicação exclusiva de pesquisas de intenção de votos.

