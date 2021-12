A TARDE auxilia eleitor para o dia de votação

Para que a escolha de prefeitos e vereadores, neste domingo, 7, esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Justiça Eleitoral, votantes e candidatos devem estar atentos a uma série de atividades que não são permitidas no dia de votação.

Dentre as proibições, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) destaca que os eleitores não podem fazer pesquisas boca de urna ou distribuir qualquer material de propaganda no dia do pleito. Conforme a legislação brasileira ( Lei nº 9.504/97), o indivíduo detido cometendo estas infrações podem ser presos, sob reclusão de seis meses a um ano.

Ainda assim, os eleitores podem evidenciar as suas preferências de voto. De acordo com a Justiça Eleitoral, as manifestações individuais estão liberadas, desde que sejam feitas em silêncio, por meio do uso de bandeiras, broches e adesivos. Camisas e bonés não poderão ser usados nos locais de votação, segundo a Escola Judiciária Eleitoral da Bahia.

Já os candidatos aos cargos de prefeito e vereador estão impossibilitados de realizar comícios e carreatas, como também de usar alto-falantes e amplificadores de som para divulgação de campanha. A desobediência a este critério eleitoral pode resultar aos envolvidos prisão de seis meses a um ano.

Também está proibida no dia de votação a veiculação de propaganda em postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos. Os candidatos e eleitores flagrados cometendo esta infração podem ficar presos entre o período de seis meses e um ano.

Pesquisas eleitorais realizadas no dia do pleito só poderão ser divulgadas após o término da votação, a partir das 17h.

Recomendações - Conforme o TRE, o eleitor deve comparecer aos locais de votação com um documento oficial e original com foto. A apresentação do título não é obrigatória, mas facilita a identificação da seção de votação. São considerados documentos oficiais: RG, carteira de trabalho, carteira profissional, carteira de motorista ou passaporte. Vale destacar que carteiras de estudantes ou de meia passagem não são considerados pela Justiça Eleitoral como documentos oficiais.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens com 16 e 17 anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informa que quem estiver fora do seu domicílio eleitoral é obrigado a justificar sua ausência no pleito. O eleitor deve comparecer em qualquer local de votação e solicitar o Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE). Na ocasião, os votantes devem estar munidos do número do título de eleitor e de documento oficial com foto.

O RJE pode ser obtido, sem necessidade de filas, por meio do site do TRE (menu eleitor/ tópico de justificativa). Neste caso, o cidadão preenche o documento em casa e leva para qualquer local de votação, apresentando também um documento oficial com foto.

Caso não possa comparecer ao locais de votação no dia do pleito, a justificativa deve ser entregue em até 60 dias, por meio de requerimento dirigido ao juiz da zona eleitoral onde está escrito, que deve ser entregue pessoalmente ou enviado pelos correios.

Quem estiver fora do país terá 30 dias, a contar da sua volta ao país, para justificar a sua ausência ao Cartório Eleitoral. O votante também tem como opção emitir o RJE para a zona eleitoral onde vota, por meio dos Correios. Junto com o documento, o indivíduo deve enviar cópia do passaporte, com a informação da saída do eleitor do Brasil.

Votação - Conforme o TRE, os eleitores não podem portar nas cabines de votação telefones celulares, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

Apesar disso, não há impedimento legal de que crianças ou de parentes acompanhando idosos no momento da votação. A permissão, entretanto, é decidida pelo presidente da seção.

A distribuição de santinhos é proibida no dia do pleito. Ainda assim, o eleitor que esteja portanto algum folheto, apenas para lembrar os números dos seus candidatos, está autorizado a entrar no local de votação.

Quanto à ingestão de bebidas alcoólicas no dia das eleições, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) informa que, diferente da última votação municipal (2008) , o órgão não proibirá a venda e consumo dos produtos. Ainda assim, a Polícia Militar estará atenta a movimentação dos eleitores para evitar confusões ou desordens.

Trânsito - De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), as empresas de ônibus devem disponibilizar todos os veículos de suas respectivas frotas, entre 8 às 18 horas.

Isso significa que os eleitores contarão com 2.450 ônibus do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO) e 290 do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). Ao todo, 2.740 veículos de transporte estarão disponíveis no dia do pleito.

Para controlar esta demanda, a Transalvador terá 194 prepostos e 33 viaturas espalhadas por toda a cidade, em especial nas proximidades dos maiores centros de votação: Colégio ACM (Av. Vasco da Gama), Ucsal (Av. Cardeal da Silva), Colégio Duque de Caxias (Av. Lima e Silva), Iceia (Barbalho), Colégio Central (Av. Joana Angélica), colégios Luiz Viana e Góes Calmon (Av. Dom João VI) e Colégio Odorico Tavares (Vitória).

Os eleitores que tiverem algum problema com ônibus ou táxi poderão telefonar para o número 2109-3679.

Saída da cidade - Neste domingo, o sistema Ferry Boat vai operar com três embarcações, segundo informações da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba).

Os ferrys começam a fazer a travessia a partir das 5 horas da manhã nos dois sentidos (São Joaquim-Bom Despacho e vice-versa), no sistema bate e volta. A Agerba informou, ainda, que os guichês serão abertos às 4h30, nos dois terminais. O último horário está programado para às 23h30, também nos dois sentidos.

Os eleitores que votam em cidades do interior também vão contar com um esquema especial na Estação Rodoviária de Salvador. A estimativa da Agerba é de que cerca de 55 mil pessoas embarquem no terminal até o próximo domingo. Para atender a demanda, as empresas vão disponibilizar 200 horários extras, além dos 540 horários regulares cumpridos diariamente.

Os destinos mais procurados são Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Barreiras e Senhor do Bonfim, além de todo o Recôncavo Baiano.

*Colaborou Alan Tiago Alves

