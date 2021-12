A TARDE, Aratu e Metrópole cobrem eleições em parceria

O Grupo A TARDE, a TV Aratu e o Grupo Metrópole firmaram parceria para a cobertura do processo eleitoral de 2014. As sabatinas, entrevistas e debates realizados tradicionalmente durante as campanhas eleitorais receberão cobertura simultânea de cada veículo parceiro.

Os termos da parceria foram apresentados nesta segunda-feira, 5, em reunião entre diretores das empresas de comunicação e representantes dos pré-candidatos à sucessão estadual - Rui Costa (PT), Paulo Souto (DEM), Lídice da Mata (PSB) e Marcos Mendes (PSOL).

Primeiro evento do calendário, a série de sabatinas realizada pelo grupo A TARDE com os candidatos a governador será transmitida pela TV Aratu e pela Rádio Metrópole, com a participação de jornalistas e equipes dos três grupos de mídia.

As entrevistas com os candidatos a senador e a governador, durante o primeiro e o segundo turno, promovidas pela Rádio Metrópole, também serão transmitidas pela TV Aratu e terão cobertura e participação de jornalistas do grupo A TARDE.

O mesmo ocorrerá com as entrevistas e debates com os candidatos a governador e senador promovidos tradicionalmente pela TV Aratu - elas ganharão visibilidade também através dos canais de comunicação dos grupos parceiros.

As datas dos eventos não estão fechadas, mas têm início em junho e vão se concentrar principalmente entre 1º de setembro e 20 de outubro.

Na próxima sexta-feira serão realizados os sorteios que definirão a ordem das entrevistas com os candidatos.

Leitores

Para a diretora da Redação do grupo A TARDE, Mariana Carneiro, a união das redes vai ampliar a cobertura eleitoral em cada veículo. "Isso proporciona também que o eleitor tenha possibilidade de ter mais informações sobre os seus candidatos e possa subsidiar a sua decisão de voto de forma mais embasada", afirma.

Para o diretor da TV Aratu, Tiago Coelho, a parceria será positiva também para os candidatos. "A novidade vai dar a oportunidade para eles aparecerem nos três grupos. Quando um candidato vier na TV Aratu, vai aparecer ao mesmo tempo no jornal A TARDE e no Grupo Metrópole, e assim sucessivamente", diz.

Segundo o diretor de programação do Grupo Metrópole, Evandro Brandão, a parceria amplia a informação ao criar formatos mais inovadores para os ouvintes. "O leitor está enjoado da cobertura engessada. Ele está interessado no que o candidato tem para falar de verdade", avalia.

adblock ativo