A mulher enfrenta barreiras nos partidos políticos

Duas mulheres, pela primeira vez na história deste País, vão disputar a Presidência da República despontando entre os principais candidatos ao Palácio do Planalto. No caso, a ex-ministra Dilma Rousseff (PT) e a senadora Marina Silva (PV). Para dar ainda mais vigor às eleições de outubro no reduto feminino nacional, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revela que a maioria do eleitorado brasileiro é composta por elas: dos mais de 135 milhões de eleitores, 51,82% (70.373.971) são mulheres e 48,07% (65.282.009) são homens.

Se por um lado, a mulher detém a supremacia no poder de voto, por outro tem ainda um desempenho acanhado no parlamento e ocupa poucas vagas no Legislativo e Executivo no Brasil, constata Ana Alice Costa, doutora em sociologia política pela Universidade Nacional do México., Ana Alice, 58 anos, dois filhos e uma neta, constata, nesta entrevista, a dificuldade delas em manejar o poder. Fala das barreiras que a mulher enfrenta fora e dentro dos partidos.

Professora de ciência política da Faculdade de Filosofia da Ufba, Ana Alice aponta a supremacia masculina e guarda uma esperança de que a eleição de uma mulher para a Presidência da República ajude a mudar esse cenário. Confira.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revela que a ala feminina é maioria nesse pleito de outubro de 2010. O eleitorado feminino soma 51,82% (70.373.971) contra 48,7% ( 65.282.009) do eleitorado masculino. O que isto significa para a mulher, no cenário político brasileiro?

Isto é a manifestação da falta de democracia neste País, por que esse dado já vem desde a última eleição, atingindo já 51%. Quando comparamos este percentual com o número de mulheres eleitas nas diversas instâncias do poder formal no Brasil podemos ver quantas ainda estão fora do poder, quase 52% do eleitorado tem uma representação em torno de 10% no cenário político nacional.



O que este cenário revela?

Reflete a permanência de uma estrutura de poder patriarcal, que não reconhece o potencial das mulheres. Nos últimos 40 anos, as mulheres vêm avançando, se inserindo no mercado de trabalho, mas ainda tem pouco acesso a essa estrutura política de poder



O que fazer para reverter essa situação?

É aí que entramos no campo do feminismo, tem toda uma luta pelo direito da mulher, para a mulher ocupar seu espaço, mas não é só ocupar este espaço, é mudar toda mentalidade, ela precisa seguir como um sujeito, independente, um sujeito que pode construir seu espaço, mudar a sua baixa autoestima.



Essa questão cultural da supremacia masculina é legitimada pelos partidos?

Sim, pelos partidos políticos e pelas diversas instâncias da sociedade, é legitimada e reproduzida pelas próprias mulheres, elas não enfrentam isso. As mulheres têm justificativa tradicional e aceitam como suprema verdade o discurso masculino, de porque “fulaninho" é melhor para o partido e melhor para a tendência, e elas se retraem, porque se vêm incapazes para esse mundo político, como se fossem treinadas e socializadas apenas para o mundo doméstico.



Como avalia as candidaturas de duas mulheres à Presidência da República, duas candidaturas tão relevantes, como a de Dilma Rousseff e Marina Silva? A eleição de uma mulher à Presidência da República mudaria muito esse cenário?

Muda a representação do poder. Certamente haverá uma mudança nessa forma de (a mulher) se pensar incapaz para o poder.



A Conferência de Pequim de 1995 estabeleceu que 30% das vagas nos partidos teriam que ser preenchidas por mulheres. Essa obrigatoriedade das cotas ajuda a mulher a formar consciência política?

As cotas são adotadas muito dentro de uma ideia de reparação. No Brasil, a gente brinca com a política de cotas. Essa brincadeira chamada cota trouxe a visibilidade da exclusão (das mulheres nos partidos políticos). Essa recomendação não é obedecida no Brasil. Se o partido não indicar os 30%, não acontece nada.

As cotas no Brasil começaram em 1996, seria 25% das vagas, e passaria, logo na eleição seguinte, para 30%. Na primeira eleição que era de 25%, quase todos os partidos cumpriram a cota, um ou dois deixaram de cumprir, só que não aconteceu nada com os partidos que não cumpriram e aí os outros viram que não tem legislação punitiva, então ninguém mais indicou.



Faltam mobilização e cobrança em relação a esse descumprimento da obrigatoriedade das cotas?

Falta o empenho no Legislativo, por que não é só demanda das mulheres. Precisamos mirar em experiências positivas como a de Ruanda, por exemplo. Ruanda, ainda hoje, é o país que tem a maior participação feminina (no parlamento), ultrapassando até os chamados Países Nórdicos, onde a participação da mulher sempre foi maior. Ruanda, após a guerra civil, onde ocorreu um genocídio, a cidade ficou estraçalhada. As mulheres tiveram um papel muito importante no processo de reconstrução, houve um empenho, uma vontade política de incorporar as mulheres. Então, além de cota que se estabeleceu por lá, em primeiro momento, tiveram mulheres indicadas, inclusive, por que em torno de 70% das mulheres em Ruanda eram analfabetas. Como era uma sociedade semitribal, o governo investiu na educação dessas mulheres e hoje elas são 56% dos cargos ocupados no parlamento.



É, bem diferente da realidade no Brasil...

No Brasil, na campanha eleitoral, as mulheres não têm acesso ao horário político, elas não têm recursos para bancar. A primeira barreira é dentro do partido, para elas serem indicadas. Quando elas conseguem romper a barreira do partido, as mulheres têm que romper a barreira do marketing, do acesso ao financiamento de campanha, porque não é um financiamento público, se pegar as estatísticas, o deputado "fulaninho" e o deputado "sicraninho", têm as grandes corporações que financiam eles, as mulheres não têm, porque os grupos econômicos não vêm a mulher como uma pessoa importante no Congresso.



Levantamento feito no Congresso Nacional (Senado e Câmara Federal), revela que 1/3 dos parlamentares está envolvido com processos criminais na Justiça. O aumento do número de mulheres na política pode significar mais ética no parlamento? Sim, não pelo campo do feminismo, mas sim pelo campo da especialização, vários estudos e estatísticas mostram que a mulher na vida política, ela sempre esteve mais preocupada com essa questão da ética.



Pode-se dizer que a mulher tem um cuidado maior com a ética do que os homens?É complicado dizer que a mulher tem um cuidado maior com a ética, isso passa por uma cultura, uma mulher que é criada dentro de uma família onde o uso privado da coisa pública é algo comum e que a corrupção é uma norma na vida dessa família, ela vai reproduzir o modelo da família.



As candidatas à Presidência da República no Brasil alcançaram uma projeção nacional em função de suas trajetórias pessoais ou por que se identificaram com as lutas femininas?

Eu acho que é muito mais por causa da trajetória pessoal de cada uma e não por que se identificaram com as lutas femininas. Dilma construiu a carreira dela muito mais pela competência profissional. O grande salto na carreira de Dilma foi na proposta de transição do governo Lula, os três meses de transição, ela teve uma projeção muito grande a nível nacional como a pessoa que coordenou toda essa parte ligada às empresas estatais. Ela se mostrou tão competente, que ultrapassou o campo político. Apesar de Lula ter a preferência da maioria da população, depois do Mensalão, o PT ficou sem um nome forte em seu governo, os nomes que o partido tinha como opção para a sucessão de Lula se desmantelaram durante este processo e Dilma foi o quadro que saiu vitorioso. Eu diria que ela conseguiu esse lugar por que o quadro tradicional do PT desapareceu, não havia nome a ser construído para presidente.



E no caso de Marina Silva?

Marina vem de uma trajetória do meio ambiente ligada também a lutas políticas do movimento social, a luta dela, na região dela, com a luta dos seringueiros. Marina tem um nome de destaque, mas ela não tem uma base de sustentação que garanta a eleição dela. Marina é um pouco a dissidência do governo do PT que construiu uma trajetória de competência. Ela tem uma trajetória muito marcante dentro da política. Diria que houve uma conjuntura política que favoreceu a indicação das mulheres. O PV não tinha ninguém para indicar, se não a Marina, a mesma coisa ocorreu com o PT em relação a Dilma.



Você acredita que no pleito de outubro sairá uma mulher para presidente?

Eu estou torcendo para isso acontecer, as estatísticas mostram que Dilma irá ganhar, claro que neste País pode aparecer qualquer coisa que mude isso, o marketing político é algo de grande importância e os meios de comunicação têm uma força muito forte diante da população. Uma mulher na Presidência pode abrir as possibilidades de outras mulheres ascenderem ao poder e de mudar essa lógica partidária em termos de legislação.



Que avaliação faz da participação da mulher nas eleições na Bahia, neste pleito de outubro?

Pois é! Este pleito de outubro está complicado porque as estatísticas da Bahia mostram que se nacionalmente os partidos não cumpriram as leis de cotas, na Bahia é uma vergonha, muito abaixo inclusive da nossa expectativa. O que a gente está vendo, pelo menos nos partidos que estão mais próximos, é uma tremenda dificuldade das mulheres conseguirem espaço para viabilizar suas campanhas, mesmo a mulher que tem estrutura financeira o acesso à propaganda gratuita é difícil.

