"A Bahia terá uma polícia cidadã", garante Rui Costa

A segurança no Estado foi o principal tema da entrevista que Rui Costa, candidato do PT ao governo da Bahia, concedeu ao programa BA TV, da Rede Bahia, na noite desta segunda-feira, 18. "A polícia hoje tem equipamentos, então vamos fazer mais treinamentos com os policiais. A Bahia terá uma polícia cidadã", garantiu o candidato.

Sobre o caso do jovem Geovane, que desapareceu após abordagem policial, Rui foi enfático: "É inadmissível isso. Não irei aceitar em hipótese alguma e mudarei o que precisar ser mudado. Aqueles policiais têm que ser levados a julgamento".

O candidato disse que pretende criar o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) na Bahia, mas ressaltou que a segurança é um problema no País inteiro. "Precisamos ter uma estratégia nacional para reforçar o investimento na segurança pública", destacou.

Caso seja eleito, Rui prometeu regionalizar a saúde. "Todas as regiões do Estado vão ser capazes de fazer cirurgias. Também serão construídos novos hospitais pela Bahia", finalizou.

