42% dos brasileiros ainda não sabem em quem votar para presidente em 2022

Uma pesquisa realizada pela Exame/Ideia e divulgada neste domingo, 27, mostra que 42% dos brasileiros ainda não definiram seus voto para o primeiro turno da eleição para presidente em 2022.

O levantamento foi feito através de sondagem espontânea, sem que os participantes tenham indicações prévias dos candidatos como opções. Já na pesquisa direcionada, com o presidente Bolsonaro (Sem Partido) tentando reeleição e o ex-presidente Lula (PT) como os principais favoritos na disputa, o percentual de indecisos cai para 7%.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas por telefone, com ligações tanto para números fixos residenciais quanto para celulares, entre os dias 22 e 24 de junho. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Ainda de acordo com o levantamento, o menor percentual de indecisos foi registrado na região Centro-Oeste, com 20%. Nela, Bolsonaro lidera com 46% das intenções de voto na pesquisa direcionada contra 19% de Lula. Já a região Sudeste concentra a maior parcela de pessoas que ainda não tem voto definido, com 45%.

