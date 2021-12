2 de Julho: Marcos Mendes caminha ao lado de presidenciáveis

Marcos Mendes, candidato ao governo do estado pelo PSOL, participou do desfile de 2 de Julho deste ano, juntamente com dois candidatos da oposição a presidência da República, Luciana Genro (PSOL) e José Maria de Almeida (PSTU).



O candidato Marcos Mendes destacou a importância de participar de uma festa surgida de um movimento popular.



Com relação às eleições, explicou que a união de partidos de esquerda foi inviabilizada por implicações nacionais dos partidos e pela obrigatoriedade de divulgar com antecedência os nomes que integram a chapa partidária majoritária.



Já para Luciana Genro, que está em sua segunda participação no 2 de Julho, a festa da independência da Bahia é fundamental.



"Assim como o movimento na Bahia foi amplamente popular precisamos resgatar este espírito para transformar o país. O 2 de Julho mostra a importância do povo ser protagonista da história", definiu a candidata



PSTU



Em sua segunda participação no cortejo do Dois de Julho (a primeira ocorreu em 2010), José Maria de Almeida destacou o significado histórico da festa.



Sobre o esvaziamento da participação população, avaliou que, "Há em todo país, ao contrário, uma maior tendência de participação popular e dos trabalhadores diante do descrédito com a política tradicional, com as instituições. Não posso avaliar se esta é a situação aqui hoje, na Bahia. Mas acredito que as pessoas participam daquilo que acreditam que vai mudar as suas vidas".



Para Renata Mallet, candidata ao governo da Bahia, foi possível verificar a menor participação de integrantes de movimentos sociais.



Mas avaliou que o desfile foi representativo e contou com protestos de várias tendências a exemplo dos anos anteriores.



Ela disse que o PSTU sempre participa de manifestações populares, a exemplo da Mudança do Garcia, no Carnaval.



PRTB



Candidato ao governo do estado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Rogério da Luz avaliou que o movimento popular foi intenso no 2 de Julho, quando foi bem recebido ao longo do cortejo, pelas pessoas que assistaram ao desfile.



Diz esperar que esta festa, importante para a Bahia e para o Brasil, reflita neste ano eleitoral o desejo de maior participação do povo nas necessárias mudanças no país.

Rogério da Luz afirmou estar confiante em chegar ao segundo turno da disputa e lembrou ainda que a violência na Bahia é fruto da falta de investimento em educação nos últimos 20 anos.

