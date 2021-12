2 de Julho: Campos caminha ao lado de Lídice mas não empolga

Sem vaias, mas também sem grandes manifestações de apoio, o presidenciável e ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), acompanhou o cortejo da candidata do PSB ao governo da Bahia, Lídice da Mata.



Ainda pouco conhecido, Campos aproveitou o 2 de Julho para se mostrar aos eleitores baianos, antes de começar a campanha oficial rumo ao Palácio do Planalto, que começa no próximo domingo.



"É bom que bem perto da largada para a disputa eu possa vir aqui. A nossa caminhada tem tudo a ver com a independência do Brasil e os valores da nação brasileira. Quero vir em outro 2 de Julho com o Brasil e a Bahia muito mais animados", disse ele.



A anfitriã, Lídice da Mata, reconheceu que o candidato do PSB à presidência ainda não desperta a atenção dos baianos.



"Eduardo, obviamente, ainda não é conhecido em todo o Brasil. O seu nome e a sua referência como governador já são conhecidos. Mas a sua feição é menos conhecida pelo povo. Isso vai acontecer a partir do dia 6, quando será permitido dar entrevistas na televisão", disse.



Campos também considera que a campanha, principalmente a televisiva, vá mudar o cenário. "A eleição só entra na pauta da população quando começa na televisão e quando a novela muda de horário", aposta o candidato. O horário eleitoral no rádio e TV começa somente em agosto.



Mulheres



Ao chegar no Largo da Soledade, Campos saiu do cortejo alegando outros compromissos. A partir deste momento, Lídice da Mata ficou mais à vontade para intensificar o corpo a corpo com os eleitores. Em muitos momentos do trajeto, Lídice foi chamada para fotos com eleitoras.



"As mulheres são parte de uma militância política que é marca da minha história desde vereadora de Salvador, quando concorri com o título de 'Mulheres à Luta'. Então, as mulheres, com uma chapa que tem eu e Eliana (Calmon), não podem deixar de ser marca de campanha nossa".



Candidata a senadora na chapa, a ex-ministra do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Eliana Calmon marchou ao lado de Lídice "até o joelho suportar", segundo sua equipe de apoio. Após o Largo da Soledade, a ex-ministra do STJ saiu do desfile por causa de uma dor no joelho.



Antes da Fundação Casa de Jorge Amado, Calmon retomou a marcha. "Não sabia como era (o cortejo). Estou surpresa com o movimento. Mas é muito bom estar junto com o povo. É muito diferente, mas muito emocionante", disse.



As mulheres também tiveram uma participação inusitada no trajeto, especialmente as manifestantes da Marcha das Vadias, grupo feminista que, entre outras causas, se manifesta a favor do poder de decisão da mulher sobre o seu corpo.



Ao encontrar a Marcha das Vadias, o cortejo de Lídice se separou. Cerca de 20 pessoas da comitiva, entre elas Lídice da Mata e os candidatos a deputados, contornaram a Marcha das Vadias enquanto o restante dos seguidores se mantiveram atrás.



O cortejo preferiu se posicionar em frente ao grupo Cristolândia, da Igreja Batista, já que a Marcha das Vadias estava "lenta demais".

