Politica e economia se agravam e ocultam luz no fim do túnel

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fachin, de suspender a tramitação do pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff (PT) até a próxima quarta-feira, 16, agradou os governistas.

Eles terão, agora, mais tempo para articular a base no Congresso e tentar livrar a presidente de ter de responder pelo crime de responsabilidade pelas "pedaladas fiscais", por ter retido repasses de recursos do Tesouro Nacional a bancos públicos e, assim, poder financiar programas como o Minha Casa Minha Vida e Bolsa Família.

A oposição também gostou. O atraso na definição do rito do impeachment pode levar à tramitação do processo no Legislativo para depois do recesso, em fevereiro do próximo ano. Ganha tempo, assim, para mobilizar a opinião pública em favor do impedimento da presidente.

Mas para os brasileiros, que nos últimos dias assistiram a um governo paralisado diante, sobretudo, das artimanhas do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), seja atropelando regras legislativas ou intervindo no Conselho de Ética, a sensação é de que a crise - na política e na economia - chegou e não tem data para terminar.

Foco atual de pressão de Eduardo Cunha, é no Conselho de Ética, presidido pelo deputado baiano José Carlos Araújo (PSD), que será decidida uma eventual cassação do mandato do peemedebista, por quebra de decoro parlamentar por ter negado à comissão possuir conta bancária na Suíça.

No Supremo, Cunha também é processado por suposta corrupção, lavagem de dinheiro e recebimento de US$ 5 mil em propina da Petrobras, segundo investigações da Operação Lava Jato.

Quem deu a exata dimensão do momento em que o País vive foi o ex-senador do PMDB Pedro Simon (RS), 85 anos, que esta semana veio a Salvador a convite do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Para Simon, que foi coordenador da CPI mista que levou ao impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992, "o Brasil está vivendo a maior crise da história política".

"A presidente deveria, lá atrás, ter batido na mesa e feito um entendimento nacional, que hoje já não é mais possível. Como ela vai propor um entendimento agora? Ninguém vai levar a sério", afirmou. "Terá de aguardar os desdobramentos do impeachment".

Para fazer uma análise sobre o peso que estes desdobramentos terão nos destinos da política e da economia no Brasil, A TARDE recorreu a dois especialistas baianos - o cientista político e professor da Ufba Jorge Almeida e o economista e presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon), Paulo Dantas da Costa.

Em meio a projeções de que o Brasil entra em 2016 com "alta probabilidade" de perder o grau de investimento por todas as agências de risco, Dantas diz que a crise na política pode agudizar a "desarrumação das contas públicas, a inflação, que já chega a dois dígitos, e o juros".

O professor Jorge Almeida diz que a presidente perdeu a legitimidade e o Congresso joga com interesses individuais e partidários. "Hoje, ninguém tem controle da situação. As crises econômica e política se retroalimentam e a tendência é de continuidade, com impeachment ou não".

