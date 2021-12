Policiais civis realizam manifestação na Alba contra votação da PEC da Previdência

Representantes dos Policiais Civis da Bahia, ligados ao Sindipoc, convocaram uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para esta quarta-feira, 16, em propotesto pela votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 163/2021, que pretende modificar as regras relativas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos civis do Estado.

A PEC está na pauta de votação de hoje do Parlamento baiano. Segundo o presidente do Sindipoc, Eustácio Lopes, o projeto reduzirá horas extras e a remuneração da categoria em 40% ou mais para todos os policiais civis, inclusive os que entraram em 2013”. Alguns manifestantes marcam presença nesta manhã e a Casa solicitou reforço da Polícia Militar da Bahia para garantir a ordem.

“Tivemos 37,5% de perda. Esse desrespeito à Constituição nos coloca de lados opostos”, diz Lopes em vídeo gravado e compartilhado em grupos de Whatsapp da categoria.

O líder do Governo na Alba, deputado Rosemberg Pinto (PT) afirmou estar “extremamente surpreso” com as manifestações do policiais civis. “Aonde é que tem prejuízo para delegado, por exemplo, se nós tiramos o item após um pedido que partiu deles? Inclusive enviei um áudio ao vice-presidente do sindicato com esse questionamento”, afirmou o parlamentar em uma publicação no Twitter.

adblock ativo