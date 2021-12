Polícia Federal sugere nova investigação por caixa dois em campanha de Ministro

A Polícia Federal (PF) sugeriu a abertura de uma investigação na campanha do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, por causa do caso de candidatos laranjas do PSL. É a segunda vez que a polícia indica a apuração de caixa 2.

Na semana passada, o Ministério Público (MP) apresentou denúncia contra o ministro, por utilizar candidaturas de fachada para acessar recursos do fundo eleitoral durante as eleições para presidente, em 2018.

Se a nova investigação for aberta, o foco será o ministro, por conta de suspeitas de ter movimentado recursos sem o conhecimento da Justiça Eleitoral.

Segundo levantamento da Folha, a suspeita da Polícia Federal é por causa de um depoimento e uma planilha apreendida durante a investigação, além de reunir outros indícios de recursos não contabilizados durante a campanha de Álvaro Antônio, que levantam suspeitas do esquema de dinheiro foi desviado para abastecer por meio de caixa dois, as campanhas do presidente Jair Bolsonaro e de Álvaro.

O MP vai decidir se abre a nova investigação.

