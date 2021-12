Polícia Federal prende governador de Mato Grosso

Agentes da Polícia Federal prenderam o governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, na tarde desta terça-feira, 20, durante a deflagração da quinta fase da operação Ararath. Durante as buscas na residência de Silval, foi encontrada uma arma com registro vencido, o que levou a Polícia Federal a lavrar o auto de prisão contra o governador. Porém, como cabe pagamento de fiança e se trata de um crime de menor potencial ofensivo, ele não deve ficar detido.

