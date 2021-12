Polícia Federal diz que Daniel Silveira tentou fugir de nova prisão

O deputado Daniel Silveira (PSL-RJ) pulou o muro da sua casa para tentar fugir da polícia, após ser novamente preso por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira, 24. A informação foi confirmada pelo relato dos próprios agentes, que disseram que Daniel voltou "prontamente" para dentro da residência quando se deparou com um policial.

Daniel Silveira violou 36 vezes as normas de uso da tornozeleira eletrônica, chegando a ficar cinco horas sem nenhum registro e emitir qualquer sinal para a Polícia Federal, conforme determinado pela Justiça. O deputado foi preso fevereiro por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após divulgar vídeos em que defende a volta do AI-5, instrumento censor da época da Ditadura Militar, e ataca os integrantes do Supremo.

Desta vez, a polícia encontrou Daniel com a tornozeleira intacta sem sinais de "violação". Antes de determinar a prisão de Silvera, o ministro estabeleceu uma fiança de R$ 100 mil.

Durante o cumprimento do mandado contra o parlamentar, famoso por quebrar uma placa em homenagem à vereadora assassinada Marielle Franco, ele se recusou a entregar a senha do seu aparelho celular aos policias, que precisou ser levado para a perícia.

Em sua defesa, o deputado alega que é um "preso político", de acordo com a nota divulgada por seus advogados.

“Seu caso já passou da hora de ser tratado nos organismos internacionais de defesa aos direitos humanos. Ele é um preso político e assim deve ser tratado”, diz o advogado André Rios.

adblock ativo