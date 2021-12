Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Lava Jato

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira, 1º, mais uma fase da Operação Lava Jato, que tem como alvo empresas do grupo JBS Friboi, além de outros empreendimentos.

Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, que é relator responsável pela Lava Jato no STF. Os policiais cumprem mandados em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e no Distrito Federal.

O doleiro Lúcio Bolonha Funaro - que teria ligação com o presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha - foi preso em São Paulo.

Segundo a PF, a ação desta sexta ocorre após as delações de Fábio Cleto, ex-vice-presidente da Caixa indicado por Cunha, e de Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais do Grupo Hypermarcas.

adblock ativo