Polícia Federal cumpre mandados da Lava Jato em Salvador

Policiais Federais deflagraram nesta terça-feira, 21, a Operação Satélites da 39ª fase da Lava Jato, onde são cumpridos 14 mandados em 13 endereços. Dos mandados, dois são em Salvador, cinco em Recife, três no Rio de Janeiro, dois em Maceió, e dois em Brasília.

A Operação tem como objetivo investigar indícios dos crimes de corrupção ativa e passiva e de lavagem de dinheiro.

Em Salvador, os agentes estiveram no condomínio de luxo Reserva Albalonga, localizado no Horto Florestal, bairro nobre da capital baiana. A reportagem de A TARDE esteve no local e presenciou duas viaturas da PF deixando o condomínio por volta das 8h50. Os agentes não falaram com a imprensa.

De acordo com a Polícia Federal, esta é a primeira vez em que são utilizadas informações dos acordos de colaboração premiada firmados com executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht, homologados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em janeiro deste ano.

Ainda segundo a polícia, as informações utilizadas são da 7ª fase da Operação Lava Jato, que apura o envolvimento de pessoas com prerrogativas de foro junto ao STF.

Pernambuco

A operação também acontece em Recife (PE). Acompanhados pelo Ministério Público Federal (MPF), os policias cumprem mandados de busca e apreensão no edifício Maria Beatriz, na avenida Boa Viagem, localizada na orla da zona sul da capital pernambucana. O material apreendido será levado para análise em Brasília.

Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Alvos

Os alvos da 39ª fase da Operação Lava Jato não são políticos, mas pessoas ligadas aos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL), Humberto Costa (PT-PE), Eunício Oliveira (PMDB-CE) e Valdir Raupp (PMDB-RO).

