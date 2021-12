Polícia cumpre mandado contra grupos extremistas pró-Bolsonaro

Uma operação contra os grupos de extrema direita conhecidos como “300 do Brasil”, “Patriotas” e “QG Rural”, que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi deflagrada, na manhã deste domingo, 21, pela polícia civil do Distrito Federal. Os integrantes são investigados por porte de armas, ameaças e milícia privada.

Segundo a Coordenação Especial de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Cecor), o mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma chácara, onde duas casas eram usadas como base, além de barracas instaladas no imóvel. A polícia informou que o local contava com câmeras de segurança que cobriam toda a sua extensão.

Na ação, foram apreendidos fogos de artifício, um facão, um cofre (que ainda será aberto), celulares, anotações contendo planejamentos de ações e discursos, cartazes e outros materiais destinados a manifestações.

Conhecida por liderar o grupo de extrema-direita, "300 do Brasil", Sara Giromini - Sara Winter - está presa após solicitação do ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal Federal (STF). Detida desde quarta-feira, 17, na Penitenciária Feminina de Brasília, a prisão dela foi prorrogada pelo ministro na sexta-feira, 19, por mais cinco dias.

Além dela, outras cinco pessoas que também foram presas no começo da semana passada, também tiveram a prisão provisória prorrogada.

Dentre as acusações contra Sara e seu grupo é a captação de recursos para atos antidemocráticos, a partir de meios como uma vaquinha online.

Sara Winter, uma das líderes do movimento extremista segue presa em Brasília | Foto: Reprodução | Twitter

adblock ativo