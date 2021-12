Poder Judiciário e MP se partidarizaram, reage Rui Costa

A sessão especial em homenagem aos 94 anos do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), nesta segunda-feira, 4, na Assembleia Legislativa da Bahia, foi transformado em um ato político contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e de críticas à Operação Lava Jato, conduzida pelo juiz Sérgio Moro.

O governador Rui Costa (PT) condenou o Judiciário e o Ministério Público por "partidarizarem" algumas das medidas tomadas na investigação. Já a presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, definiu a Lava Jato como a "força motriz do golpe" contra a presidente.

Para Rui, que comemorou o fato de o PT não estar na lista de sete partidos com contas offshore no exterior, segundo divulgado pela Mossack Fonseca (leia matéria na página B1), disse que dois valores fundamentam a democracia - o voto e a lei -, e que cabe á Justiça atuar de forma independente e apartidária.

"Juiz não é para ter partido político. A Constituição diz que é proibido um juiz se filiar a um partido político. O partido político do Ministério Público e do juiz deve ser a Constituição. Acho que o povo não aceita golpe, porque não aceita ilegalidade", declarou o governador, que conclamou a população a ir para as ruas defender a democracia.

Ao fazer um histórico da luta do PCdoB contra a ditadura no País e no restabelecimento da soberania, a presidente nacional do PCdoB, deputada federal Luciana Santos (PE), disse que as "elites colocaram um golpe em marcha no País" e que "a força motriz do golpismo" é a Lava Jato.

"É um processo de estado de exceção, desvirtuamento de delação, chegou-se ao absurdo da condução coercitiva de Lula e escutas ilegais na presidente Dilma e Lula. Tudo encoberto pelo falso manto do combate à corrupção", acusou a dirigente.

Democracia

A sessão pelos 94 anos do PCdoB foi presidida pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Marcelo Nilo (PSL), ao lado do presidente estadual do PCdoB, deputado federal Daniel Almeida, e contou com a presença da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), da deputada federal Jô Moraes (PCdoB-MG), senadora baiana Lídice da Mata (PSB), parlamentares e vereadores de vários partidos da base.

Para o deputado federal Daniel Almeida, a principal luta do País, neste momento, é defender a democracia, a Constituição e as regras do jogo democrático. "E não há outro caminho para isso ser feito se não a defesa do mandato legitimado pela vontade popular que é o mandato da presidente Dilma".

A senadora Vanessa Grazziotin e a deputada federal Alice Portugal, candidata do PCdoB à prefeitura de Salvador, estão convencidas de que o impeachment não passa na Câmara nem no Senado. "As manifestações contra o golpe contaminaram a Câmara Federal", afirmou Alice. "Não passará da Câmara, além do que o problema maior é quem vai substituir, Michel (Temer) e Eduardo Cunha".

