PMs denunciam desvio de função na AL

Policiais militares entraram com representação no Ministério Público, na terça, 24, acusando o chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa, coronel Yuri Pierre Sampaio Lopes, de desvio de função, dele e de outros 30 policias lotados na Casa. O efetivo total é de 63 policiais.

De acordo com a denúncia, o coronel Yuri estaria atuando como chefe de gabinete do presidente da casa, Marcelo Nilo (PDT). Os 30 policiais exerceriam funções como a de motorista de deputados, em áreas técnicas e serviços no gabinete da presidência. Também denunciam um policial "fantasma".

A denúncia partiu de quatro policiais que foram transferidos da Assembleia, semana passada, para batalhões. Na versão do sub-tenente Evaldo Silva, Nilo transferiu a ele e os colegas por "retaliação". "Nós vínhamos denunciando o que acontece aqui, o desvio de função, e ele nos transferiu por isso", afirma.

Contudo, Nilo alega que os transferiu porque não cumpriam corretamente suas funções: "Eles faziam corpo mole e só queriam saber de viajar pelo interior com o deputado Capitão Tadeu. Um deles até dormiu na hora do serviço".

Nilo disse que "todos (policiais), querem vir para a Assembleia porque aqui eles ganham gratificação a mais". Procurado, capitão Tadeu afirmou que Nilo "é mentiroso" ao afirmar que os policiais viajavam com ele. "Ele (Nilo) quer politizar para desviar o foco da denúncia", disse Tadeu.

A reportagem encontrou o coronel Yuri numa sala cuja sinalização indica "chefia de gabinete". Vestido com terno, o coronel admitiu receber lideranças políticas "mas para tratar só de segurança pública". Ele negou desvio de função, tanto seu quanto de outros policiais.

Motorista

O sub-tenente Evaldo mostrou cópias de documentos nos quais se lê nomes de PMs e, ao lado, a frase: "à disposição de deputado". Num outro a escala de trabalho de policiais na casa de veraneio de Nilo, em Guarajuba.

"Não existe desvio de função aqui. O coronel Yuri é chefe da Casa Militar, não trabalha como chefe de gabinete, cadeira ocupada por Salomão Mansur. E outros policiais exercem as atividades corretamente", diz Nilo. Ele afirma que todo chefe de poder tem obrigação de andar com segurança. "O segurança é também o motorista, em todo lugar é assim" .

A reportagem apurou que ato da Mesa Diretora de 2010 determina que o presidente e ex-presidentes da Casa, como Carlos Gaban (DEM) e Reinaldo Braga (PR), têm direito à segurança também.

adblock ativo