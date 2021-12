PMs criaram expectativas acima das possibilidades

O deputado Zé Neto disse que o PT já encontrou clima ruim na Polícia Militar (PM) desde que o partido assumiu o estado, em 2007. "Talvez tenham depositado em nós expectativas além das nossas possibilidades", admitiu, mas ressaltou que o governo Wagner inaugurou um diálogo inédito com os policiais que não existia no passado. "Tenho certeza de que de lá para cá nosso governo foi o que mais fez pelos policiais militares, inclusive reconhecendo a legitimidade das associações".



Segundo ele, "decantado esse momento, a sociedade vai compreender que os passos dados pelo governador foram para preservar o espaço democrático, mas também dentro de um limite e condições que nós temos, tanto do ponto de vista financeiro como do texto constitucional, que não comporta determinadas situações".



Apostar no diálogo



O petista revelou que o governo vai continuar "apostando" no diálogo. "Nessa terça já vou contatar com os representantes das associações, e o próprio Capitão Tadeu - que, queira ou não, é uma grande representação dentro desse processo -, e traçar um planejamento para discutir os termos colocados no projeto de modernização da PM, que vai chegar à Assembleia".



Para ele, a greve da PM deixou uma lição. "Se na greve passada a Assembleia foi palco de uma ocupação, de uma tensão grande, desta vez a Casa foi uma ponte importante para alcançarmos um acordo para alcançarmos o final do movimento grevista. Vou trabalhar com serenidade para que a Assembleia continue sendo essa ponte de diálogo", declarou, destacando as "conquistas" já obtidas no projeto de modernização da PM.

