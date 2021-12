PMDB e PSDB se unem para 'encontrar saída' para o país

Dirigentes do PMDB e do PSDB anunciaram que "vão trabalhar juntos para encontrar uma saída" para o país. Representantes dos dois partidos chegaram a um acordo após um jantar nesta quarta, 9, em Brasília.

Renan Calheiros, presidente do Senado, Eunício Oliveira, líder do PMDB na Casa, e o senador Romero Jucá estiveram no encontro representando os peemedebistas.

A cúpula do PSDB - formada pelos senadores Aécio Neves, Cássio Cunha Lima, Aloysio Nunes e José Serra e pelo ex-senador Antonio Anastasia- também compareceu.

Ao final, o senador Tasso Jereissati (PSDB) disse que "há uma constatação de que o momento é bastante grave e que tanto o PMDB como o PSDB não podem ficar omissos. Vamos trabalhar juntos para encontrar, o mais breve possível, uma saída para a crise que o Brasil vive".

Ainda nesta quarta, o vice-presidente Michel Temer informou ao ministro da Casa Civil Jaques Wagner que o PMDB está se distanciando do governo. Um passo importante para isso será dado na convenção do partido agendada para este sábado, 12.

Temer disse que a uma ala do PMDB defende a independência do partido em relação ao governo. De acordo com ele, esse grupo apresenta mais força.

