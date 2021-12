PM e Bombeiros preparam operação especial para posse de ministros

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros preparam uma operação especial para esta quinta-feira, 17, data da posse dos novos ministros, como Lula, no entorno da Praça dos Três Poderes. A previsão é de que haja um contingente bem maior do que o desta quarta, 16. Cerca de 200 policiais foram convocados para as manifestações.

O Corpo de Bombeiros enviou 34 agentes para o protesto. Segundo o tenente-coronel Teixeira, responsável pelo batalhão do Corpo de Bombeiros, foram registradas 13 ocorrências com civis e duas envolvendo agentes de segurança.

Teixeira disse que nenhuma das ocorrência foi grave, apenas lesões leves e pessoas com dificuldade respiratória por conta do lançamento de gás lacrimogêneo e spray de pimenta durante os protestos em frente ao Congresso.

Os policiais não esperavam um volume tão expressivo de pessoas protestando ontem. "Nosso efetivo foi surpreendido no fim dessa tarde. Só quando chegamos aqui que tivemos a dimensão do que estava acontecendo", disse o tenente-coronel.

Manifestantes começaram a deixar o gramado do Congresso Nacional. Segundo a PM, 5 mil pessoas participaram das manifestações em Brasília.

