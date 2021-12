Plenário já registra 448 deputados para votar nova lei eleitoral

Faltam marcar presença no plenário da Câmara cerca de 30 deputados para atingir o quórum de 480 parlamentares necessários ao início da sessão especial que analisará o texto base da proposta de emenda à Constituição (PEC) da reforma política. O número foi previamente estipulado pelo presidente da casa Rodrigo Maia (DEM), que ao longo do dia se reuniu com líderes partidários para discutir as mudanças.

Parlamentares se articulam ao longo da quarta-feira para fechar acordos sobre alterações no texto. Entre os pontos em discussão está o modelo de voto majoritário, conhecido como distritão, e a criação do fundo público para financiar as campanhas eleitorais.

Ainda nesta quarta, 16, líderes pretender pautar a PEC 282/2016, que trata do fim das coligações partidárias, de novas regras para acesso ao fundo partidário e do tempo de propaganda na rádio e na TV.

adblock ativo