Plenário da Câmara vota parecer sobre denúncia contra Temer; veja ao vivo

11:12 Câmara afirma que a posição do PRB é de que a denúncia seja aceita só quando Temer sair e "se houver provas". "O PRB diz sim à investigação, mas depois do fim do governo Temer".

11:10 Agora é a vez do deputado Silas Câmara (PRB-AM). Ele é a favor da rejeição do afastamento de Temer e critica comportamento de oposicionistas. "Transformaram a tribuna em um espaço de pirotecnia", diz.

11:04 Quem fala agora é o deputado Major Olímpio (SD-SP). Ele é favorável ao afastamento de Temer. "Como policial, tenho um pensamento cartesiano. Ladrão é ladrão. Não tem ladrão de direita, ladrão de esquerda... Ladrão é ladrão. Fui afastado da CCJ, estudei o processo e vi que há provas materiais contra Temer".

11:02 Moreira compara Joesley Batista a Joaquim Silvério dos Reis, que denunciou a Inconfidência Mineira e foi conhecido como "traidor" de Tiradentes. "A história se repete muitos anos depois". Ele também defende Temer "para que o Brasil saia da crise".

10:57 Deputado termina fala dizendo que "deputados que se vendem valem muito menos do que o valor pago a eles". Próximo a falar é o deputado Edson Moreira (PR-MG). Ele é contra a aceitação da denúncia contra Temer.

10:54 "Há um ano, eu disse, nem Dilma, nem Cunha, nem Temer. Volto aqui para reforçar que defendemos eleições diretas e limpas. Não é razoável colocar isso debaixo do tapete", diz Pompeu. Deputado também afirma que há provas suficientes contra Temer.

10:52 Agora quem fala é o deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).

10:51 Mauro Pereira (PMDB-RS) termina fala. Durante o seu discurso, outros deputados se manifestaram contrariamente a ele.

10:50 Pereira diz que "quem votar contra o parecer" está alinhado com Gleisi Hoffmann, senadora do PT do Paraná. "Ela está a frente de tudo. Há quinze dias ela se reuniu a falar a favor de Maduro. Falo para os meus colegas do PSDB: não fiquem do lado PT, eles destruíram o Brasil". Ele critica Lula. "Na realidade, Lula é o chefe da quadrilha. Vamos botá-lo na cadeia".

10:47 Pereira faz um pedido para que deputados apareçam na sessão. "Mesmo que vote a favor ou contra, é preciso que eles sejam homens e venham votar".

10:46 Valente termina fala pedindo saída do presidente e "diretas já". Agora, fala deputado Mauro Pereira (PMDB-RS).

10:44 Deputado do PSOL diz que governo virou "um balcão de negócios" para que Temer seja salvo. "Não podemos aceitar que o Congresso seja mais uma vez a vergonha nacional. Cadê os deputados que defendem o governo? Estão escondidos, com vergonha em seus gabinetes", diz.

10:42 Valente diz que Temer é "chefe" de Cunha, um "bandido que foi o responsável pelo impeachment" e "acusado de corrupção e associado ao homem da mala de dinheiro". "Este presidente da República não pode continuar! Temos que abrir o processo e isso não pode continuar", diz.

10:41 Takayama (PSC-PR) encerra a fala. Agora é a vez de Ivan Valente (PSOL-SP). Ele é favorável a aceitação da denúncia contra Temer.

10:40 Takayama diz que a retirada de Temer serve a "um grupo anterior que quer um revanchismo". "Por isso, eu sou contra. Não quero a volta da esquerda que destruíram o Brasil. Nós não vamos aceitar".

10:39 De acordo com a repórter da Agência Brasil, Débora Brito, 186 registraram presença na sessão da Câmara. Para que seja feito o pedido de encerramento de discussão, é preciso um quórum de 257 deputados. Para que a votação seja iniciada, é preciso 342 deputados na sessão.

10:36 Quem começa a falar é o deputado Takayama (PSC-PR). Ele é a contrário à aceitação da denúncia contra Temer.

10:35 Machado termina a fala e reitera pedido para que Temer seja cassado.

10:33 Machado diz que seu partido sempre defendeu eleições diretas. "A consequência está aí. O governo aprovando reformar, mas gastando dinheiro em acordos para se salvar".

10:31 Aliel Machado (REDE-PR) começa a fala. Ele é favorável ao afastamento de Temer.

10:30 Deputado Carlos Zarattini (PT-SP) pede adiamento da sessão, mas Rodrigo Maia diz que os dois requerimentos feitos à mesa estão prejudicados.