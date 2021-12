Plenário da Câmara passa por perícia após incêndio e é liberado

Depois de passar por perícia dos Bombeiros e da Polícia Civil, o Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, foi liberado e deve ficar aberto para visitação mesmo com os danos causados pelo princípio de incêndio que atingiu o local na manhã desta quinta, 25. Os reparos devem ser finalizados antes do início do ano parlamentar, no começo de fevereiro. A parte atingida é onde, por costume, ficam deputados de oposição ao governo.

Um funcionário da Câmara contou que o incêndio começou depois que foram ligados os quadros elétricos, por volta das 6h30. Segundo assessoria de imprensa da Câmara, a causa foi um curto-circuito.

O plantão da brigada de incêndio da Câmara foi acionado pelo plantonista do Departamento Técnico e as chamas foram apagadas em menos de cinco minutos. Como a casa ainda estava vazia, o alarme não foi acionado, mas o acesso ao Plenário e áreas adjacentes ficou restrito durante o dia.

Um servidor do Departamento Técnico, que não quis se identificar, afirmou que no Plenário cabem 600 pessoas (as sessões do Congresso Nacional são realizadas no Plenário, e contam com 513 deputados e 81 senadores, sem contar assessores, funcionários e jornalistas) e que desde o incêndio da Boate Kiss, em 2013, estuda-se formas de adaptar o prédio às normas de segurança, incluindo rotas de fuga em caso de incêndio. O servidor disse que não existem detectores de fumaça no Plenário.

adblock ativo