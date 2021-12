Plenário da Câmara é invadido por manifestantes e sessão é suspensa

Manifestantes invadiram há pouco o plenário da Câmara dos Deputados. Houve tumulto, a sessão foi suspensa e o local fechado. O grupo, formado por cerca de 50 pessoas de várias partes do país, grita as palavras: "Queremos general". Porém, os manifestantes não informaram até o momento se pertencem a um grupo organizado. A porta de vidro que dá acesso ao plenário foi quebrada.

No momento, os deputados discursavam antes de o início da Ordem do Dia da sessão extraordinária. O 1º vice-presidente da Câmara, deputado Waldir Maranhão (PP-MA), suspendeu os trabalhos e pediu à polícia legislativa que ajude na remoção dos manifestantes, segundo a Agência Câmara.

Alguns deputados conversam com os manifestantes e tentam negociar uma saída deles do local.

Os seguranças da Câmara acompanham a movimentação.

A Polícia Legislativa retirou todos os jornalistas do plenário e das galerias alegando questões de segurança. Os profissionais estão no Salão Verde, do lado de fora do plenário, onde também há manifestantes e curiosos.

