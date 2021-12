Plenário da Câmara dos Deputados é interditado após princípio de incêndio

Um princípio de incêndio atingiu o Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, na manhã desta quinta-feira, 25, por volta das 6h30. Segundo a assessoria de imprensa da Casa, a causa foi um curto-circuito, mas a situação já foi controlada. Ninguém ficou ferido.

Ainda de acordo com o órgão, o plantão da brigada de incêndio da Câmara foi acionado pelo plantonista do Departamento Técnico e apagou as chamas em menos de 5 minutos.

Uma perícia feita ainda nesta manhã, pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, constatou o curto-circuito em uma das luminárias do teto do Plenário, conforme a assessoria. Em nota, foi informado que "fragmentos incandescentes caíram sobre as poltronas, provocando o fogo".

Algumas áreas estão interditadas, como o próprio Plenário, o Salão Verde (que é a área externa ao Plenário) e o Comitê de Imprensa, onde os jornalistas acompanham as sessões. Ainda de acordo com a assessoria, o local continua isolado para perícia da Polícia Civil no período da tarde.

O Plenário estava vazio na hora do incêndio e a Câmara está em período de recesso parlamentar até o dia 2 de fevereiro.

Algumas cadeiras e mesas foram danificadas com o fogo (Foto: Divulgação)

