Plano de Cargos da prefeitura de Salvador é assinado

O Plano de Cargos e Vencimentos que será aplicado a 8 mil servidores municipais, o chamado "Planão", está praticamente pronto, diz o secretário municipal de Planejamento e Gestão de Salvador, Alexandre Paupério. O projeto não inclui servidores das áreas de saúde e educação.



Segundo ele, as resistências ao plano estão concentradas nos servidores da Transalvador. No acordo assinado na última terça-feira entre a prefeitura e o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador (Sindseps), só as remunerações dos agentes de trânsito e transportes permaneceram indefinidas.



"No caso da Transalvador, a gente está falando de 700 pessoas em um universo de 35 mil pessoas, entre ativos, aposentados e pensionistas. É um grupo importante, mas é pequeno", diz Paupério.



Ele acredita que o projeto de lei será enviado à Câmara dos Vereadores até o dia 23.



"Eu acredito que a gente vai conseguir fazer o encaminhamento a partir de um consenso possível. Não vamos esperar um consenso total, mas temos o município praticamente fechado", afirma.



Na manhã desta quinta-feira, 15, os servidores da Transalvador devem se reunir para analisar uma nova proposta



Paupério acredita que os servidores da Transalvador vão perceber a importância do plano. "É uma demanda histórica, junto com o plano de saúde. O plano de cargos é uma demanda de 12 anos. Então, a gente estava falando com a Transalvador, por exemplo, que eles estão tendo, além de um ganho real de 25,6% agora, enquadramentos, ao longo dos próximos anos, para os mais antigos que garantem ganhos reais", afirma.



Reajuste salarial



Na última terça-feira, a Câmara dos Vereadores aprovou o reajuste de 6% nos salários dos servidores, concedido de uma só vez, além de 8% de reajuste para o vale refeição a partir de agosto.

