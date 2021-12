Planalto quer gastar R$ 1,75 mi com lanche de Temer em avião

Em meio à crise econômica do país, o Palácio do Planalto pretende gastar R$ 1,75 milhão para abastecer o avião do presidente Michel Temer (PMDB). O governo abriu uma licitação para comprar alimentos de luxo para o peemedebista e seus convidados. Os produtos devem ser fornecidos no período de um ano.

De acordo com o jornal "O Globo", o maior gasto será com tortas de chocolate. Temer pediu uma tonelada e meia do doce, ao custo total de R$ 96 mil. Outra despesa alta será com geleias. O presidente pretende comer seis tipos diferentes. Para isso, o governo pretende gastar R$ 27.500.

O café da manhã do peemedebista também deve ser especial. Com presunto de parma e queijos brie, provolone e muçarela de búfala, a refeição deve custar R$ 96 cada uma das 200 encomendas.

A licitação ainda prevê a compra de 500 potes do sorvete da marca americana Häagen-Dazs, totalizando R$ 7.500. Temer também pediu 50 Cornetos, 50 picolés Tablitos, 50 Chicabons, 50 Eskibons e 50 Frutillys e 300 picolés sem lactose.

O lanche no avião ainda prevê a opção de sanduíche de mortadela, ao custo de R$ 16,45 (cada).

